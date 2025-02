Il Napoli sta diventando un lazzaretto: stop anche per Mazzocchi, lesione distrattiva del muscolo soleo

Ieri il terzino aveva accusato un risentimento muscolare in allenamento. E’ lo stesso infortunio che ha colpito Olivera.

Il Napoli sta pian piano perdendo pezzi. Dopo gli infortuni di Olivera, Spinazzola (che dovrebbe recuperare per il Como) e Neres, gli azzurri perdono anche Mazzocchi.

Tra l’altro, il terzino ex Salernitana ha subito lo stesso infortunio dell’uruguaiano.

Il Napoli perde anche Mazzocchi per infortunio

Il comunicato del club:

Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra.

Mazzocchi dovrebbe saltare dunque sicuramente i match contro Como e Inter.

Le parole del tecnico dopo Lazio-Napoli:

«Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione è questa, diciamo che il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due messi e mezzo. Abbiamo dato un segnale che la partita la volevamo vincere mettendo Politano d’esterno. Quando mi ha chiesto il cambio Mazzocchi è stato un problema, l’unica cosa che potevo fare era far entrare Rafa Marin, che ha fatto un’ottima partita d’esordio, e spostare Giovanni e messo Politano a sinistra che non è il posto suo. Dispiace perché sono 4 punti nelle ultime due trasferte all’Olimpico e l’avevo detto anche in conferenza che saremo stati duri perché è una squadra che ha dei valori. Siamo duri a morire. Dispiace perché è la seconda volta che pareggiamo quasi al 90esimo».

