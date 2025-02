Il derby di Madrid finisce 1-1: il rigore dell’Atletico è un caso, pubblicati gli audio del Var

Dopo la partita, la Federazione ha diffuso subito l’audio del Var sul rigore per cercare di placare le polemiche

“Real Madrid e Atletico invitano il Barcellona alla Liga“, el Pais non poteva scegliere titolo migliore per sintetizzare il derby di Madrid di ieri sera che si è concluso 1-1. Ora la classifica della Liga recita: Real 50, Atletico 49 e Barcellona 45. Questa sera la squadra di Flick ha la possibilità di portarsi a 48 punti.

Real e Atletico si fanno male da sole: il Barça può salire a 48 punti

Una partita molto intensa, su un livello qualitativo impensabile per il calcio italiano. “L’Atletico ha calmato gli sforzi del Real Madrid nel derby. La solidità del piano di Simeone ha resistito agli attacchi dei Blancos, che hanno insistito fino all’ultimo respiro, quando Oblak ha bloccato un uno contro uno con Mbappé. Il piano di gioco del Cholo ha funzionato, scegliendo quando giocare e quando lasciar correre un po’ le cose, e sfruttando anche un rigore che li ha portati in vantaggio in un episodio del tutto isolato“.

Il derby è stato preceduto dalle pesanti polemiche del Real contro la classe arbitrale. E puntualmente il destino ci mette lo zampino. Rigore assegnato all’Atletico grazie al Var. La Liga e la Federcalcio per disinnescare in anticipo le polemiche del Real hanno pubblicato gli audio tra arbitro di campo, Soto Grado, e Var.

As riporta la conversazione tra gli ufficiali di gara.

“«César, ti consiglio di considerare un possibile rigore», chiama De Burgos Bengoetxea a Soto Grado. «Sì, quando sarai davanti al monitor, parleremo». «Questa è l’azione, l’ho spazzata, non è molto chiara ma più tardi ne metterò un’altra con più qualità. Adesso ve ne mostrerò un altro di qualità migliore, così potrete vedere il colpo». Dopo qualche istante di assoluto silenzio, Soto Grande risponde: «Lo calpesta con gli scarpini», e dopo aver chiesto altre immagini, dice: «Dai, fischierò un rigore ma non gli darò un cartellino giallo. Rigore a favore dell’Atletico Madrid». Al che De Burgos Bengoetxea conclude dicendo: «Perfetto»“.

Poi a pareggiare è Mbappé. Ma “Il plotone di Ancelotti vagava con la palla da una parte all’altra, costeggiando i limiti della fortezza, senza trovare la fessura. Il Real Madrid giocava e giocava, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Valverde, Ceballos, un tic tac che la squadra di Simeone guardava senza che il suo cuore accelerasse. Nemmeno quando Mbappé è riuscito a entrare in area“.

Una menzione anche al lavoro difensivo degli attaccanti del Real. “Sono scesi in campo determinati a dimostrare che, anche schierando quattro attaccanti, non si sarebbero sciolti. Mbappé inseguiva i difensori centrali, così come Vinicius. Tutti“.

