Il Napoli di Conte si prepara all’ennesimo ribaltone tattico stavolta dettato dall’emergenza. Un cambio che potrebbe far bene a Lobo

Il 3-5-2 potrebbe liberare Lobotka, regalargli un ruolo alla Pirlo (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, alla vigilia, di Lazio-Napoli (domani ore 18):

Prepariamoci all’ennesimo ribaltone tattico. Conte sta valutando seriamente la controrivoluzione, ossia la possibilità di mettere da parte il 4-3-3 con cui ha riportato il Napoli al comando della Serie A per la prima volta dopo lo scudetto in favore di un suo vecchio amore. Contro la Lazio sarà 3-5-2, il modulo con cui ha collezionato i suoi primi trionfi alla Juve, con cui ha disputato uno straordinario Europeo nell’estate 2016 alla guida della Nazionale, e grazie a cui è riuscito a riportare lo scudetto a casa Inter undici anni dopo il Triplete di Mourinho.

Il nuovo modulo potrebbe paradossalmente aiutare anche Stanislav Lobotka a tornare dominante come nella stagione dello scudetto. Con tre uomini a coprirgli le spalle in difesa, Stanislav potrebbe alzare il suo raggio d’azione, andare ad aggredire più alto insieme ai guardaspalle Anguissa e McTominay e quindi giocare più palloni a ridosso della trequarti, dove può trovare direttamente l’imbucata vincente in area. Il passaggio al 3-5-2, ai tempi della Juve, diede a Conte la possibilità di liberare maggiormente Pirlo da compiti di copertura, ora può avere lo stesso effetto sulla regia di Lobotka. Un fuoriclasse del ruolo desideroso di tornare a fare la differenza.

Sky conferma il 3-5-2 contro la Lazio: a destra Di Lorenzo e a sinistra Politano

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, conferma le indiscrezioni sulla formazione che Conte, allenatore del Napoli, dovrebbe schierare contro la Lazio. Viste le assenze sulla fascia sinistra, l’allenatore potrebbe tornare al suo 3-5-2 con Raspadori e Lukaku davanti. Ai lati Di Lorenzo e Politano e dietro si registra il ritorno di Buongiorno.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«Conte, domani ci sarà la sua conferenza e non mancano i temi. Lukaku con magari Raspadori davanti perché obbligato dalle assenze. Kvara ha lasciato un vuoto. Conte potrebbe cambiare qualcosina, magari mettersi a tre con il ritorno di Buongiorno in difesa. Lukaku ha segnato nove gol, nove reti pensatissime, la statistica dice che quando segna lui il Napoli vince. Il peso di Lukaku è importante per un Napoli che ha il sesto attacco del campionato. Raspadori potrebbe essere la novità da seconda punta. Conte pare voglia assecondarlo andando a ricalibrare il Napoli. Di Lorenzo a destre e Politano a sinistra, ha già fatto quel ruolo al Sassuolo. Lazio l’unica grande che ha tolto punti al Napoli».

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

L’effetto Conte ha ridato alla Serie A uno dei protagonisti dell’ultimo trionfo della Nazionale. Nell’ultimo mese è risbocciato Spinazzola. Leo ha accusato la preparazione, ci ha messo tempo ad adattarsi al nuovo sistema, ma oggi è a tutti gli effetti un nuovo acquisto. Esterno alto che punta e salta l’uomo, terzino di spinta ma anche mediano, come piace a questo nuovo Conte 2.0, capace di convincere anche un ex allievo come Matteo Politano che c’è tempo e modo di migliorarsi. I due avevano lavorato insieme all’Inter, ma non scattò la scintilla. Oggi, invece, Politano è imprescindibile per Antonio: il vero trasformatore del Napoli, l’uomo fantasia che difende a tutto campo. Che esulta dopo un assist e poi dopo un ripiegamento difensivo. Che è il segno del lavoro, della voglia di vincere. Conte ha trasformato tutti, ridando al Napoli la credibilità per lottare per il titolo

ilnapolista © riproduzione riservata