I difensori prendono a calci Mbappé e l’Equipe si preoccupa: “gli arbitri non lo difendono”

L’Equipe si preoccupa per Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha segnato nell’ultima partita contro l’Osasuna il momentaneo vantaggio. Secondo il quotidiano francese, se l’arbitro avesse sanzionato prima i falli, Mbappè sarebbe stato più pericoloso. E forse il Real avrebbe portato a casa i tre punti. Invece è finita 1-1 con Mbappé piuttosto irritato per gli innumerevoli calci presi.

Più Mbappé diventa pericoloso, più colpi riceve dai difensori

Scrive l’Equipe:

“Il comportamento dei difensori dell’Osasuna sabato nei confronti di Kylian Mbappé potrebbe dare spunti per quelli delle altre squadre spagnole? L’attaccante francese è stato vittima di numerosi falli antisportivi sul campo di El Sadar. Alcuni nemmeno sanzionati. Altri lo sono stati, ma non proporzionati all’entità del fallo commessa. Jesus Areso e Juan Cruz sono stati infine ammoniti per la loro serie di falli, ma avrebbero dovuto esserlo molto prima, il che avrebbe probabilmente dato all’ex giocatore del PSG un po’ più di libertà e forse avrebbe permesso alla sua squadra di lasciare Pamplona con tre punti”.

Il Real ha comunque segnato, grazie “all’efficienza di Mbappé che, da vero nove, ha tagliato sul primo palo e insaccato un cross di Valverde. Il francese ha ormai segnato diciassette gol nella Liga e venticinque in tutte le competizioni. È una minaccia sempre più temuta. Così i suoi avversari si adattano, con i mezzi a disposizione, e non sempre è una cosa piacevole. Ironicamente, l’allenatore dell’Osasuna, Vicente Moreno, agli ha pure fatto la predica durante un’interruzione di gioco, esortandolo a smettere di lasciarsi cadere“.

Ma “Mbappé aveva ragione ad essere irritato“. Dopo i due assist forniti e fallita da Vinicius, i difensori hanno cambiato atteggiamento. “Hanno approfittato di un arbitraggio iper-permissivo“. “Il trattamento a cui è ora sottoposto Mbappé sembra farsi più duro. Ciò fa temere che più diventa pericoloso, più colpi riceverà. E, per ora, gli arbitri spagnoli non hanno alcuna intenzione di proteggerlo. Sabato gli sono stati fischiati solo due falli a suo favore“.

