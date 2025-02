Haaland come la Gioconda: è il calciatore più prezioso al mondo, da solo fa lievitare i prezzi del biglietto (Sueddeutsche)

“Il norvegese affronterà il Real e le sue icone Vinicius, Jude Bellingham e Kylian Mbappé (tutti tra i 150 e i 200 milioni di euro). Il valore dei biglietti si è dunque quadruplicato”

Il quotidiano tedesco della Sueddeutsche paragona i calciatori più preziosi del mondo alla Monna Lisa, quadro epocale di Leonardo Da Vinci che Macron vorrebbe inserire in una sala a parte del Louvre, inserendo un contributo economico per accedervi. Con una similitudine azzardata dalla Germania si è voluto muovere un paragone tra i calciatori economicamente più di valore (si parla anche di Wirtz, di Kane) che di fatto con la loro sola presenza aumentano il prezzo del biglietto, che prima o poi potrebbe diventare troppo caro e non far più “sorridere la Gioconda”.

Haaland come la Gioconda, tanto di valore da far smuovere i prezzi per chi guarda (Sueddeutsche)

Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:

“Il calciatore attualmente più prezioso al mondo, Erling Haaland, è stimato in un patrimonio di 200 milioni di euro. La Monna Lisa non può che sorridere per questo. Come Haaland, al momento non è in vendita, ma il suo valore si aggira probabilmente intorno ai mille miliardi di euro. La Gioconda di Leonardo da Vinci è esposta al Louvre di Parigi. Chi vorrà ammirarla dovrà presto pagare un biglietto extra oltre al normale biglietto d’ingresso al museo, per accedere a una sala in cui la Monna Lisa rimarrà appesa da sola. Non è né vanitosa né introversa, ma il Louvre ha bisogno di soldi, quindi in futuro vedere la Monna Lisa potrebbe avere un costo aggiuntivo.

Non è una cattiva idea nemmeno per le squadre di calcio! Non sarebbe nemmeno necessario chiudere Erling Haaland da solo in una stanza per permettere ai turisti di scattargli delle foto. Ma un sovrapprezzo simile a quello previsto dal museo potrebbe essere imposto sui biglietti delle partite a cui prende parte la nazionale norvegese. Ciò sarebbe possibile, tra l’altro, con tutti i calciatori particolarmente preziosi e famosi. Martedì sera, Erling Haaland (Manchester City) affronterà il Real Madrid in Champions League, con le sue tre icone più costose: Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé (tutti tra i 150 e i 200 milioni di euro). Ciò ha legittimato un sovrapprezzo pari a quattro volte il prezzo normale del biglietto. Sabato prossimo Florian Wirtz del Leverkusen (140 milioni di euro) affronterà in Bundesliga Jamal Musiala (140 milioni) e Harry Kane (90 milioni) del Monaco. I tre giocatori attualmente più preziosi della Bundesliga hanno reso possibile un aumento triplo. E venerdì dopodomani, l’Hertha BSC e l’1. FC Norimberga si sfideranno nella seconda divisione, con i giocatori attualmente più preziosi della seconda divisione: Ibrahim Maza (12 milioni) e Stefanos Tzimas (10 milioni). In questo modo era comunque possibile applicare un doppio sovrapprezzo. Hai capito il principio? Guardare qualcosa di prezioso potrebbe semplicemente costare di più in futuro. Cosa ne pensa la Monna Lisa? Lei è silenziosa. Ma il sorriso potrebbe lentamente scomparire dal suo volto”.

ilnapolista © riproduzione riservata