L’ex tecnico propose il norvegese quando aveva 17 anni. The Athletic: Dove sono finiti i Rooney e Van Persie? Amorim è costretto a schierare Mainoo (centrocampista) da falso nove.

Il Manchester United sta crollando a picco negli ultimi anni, specialmente per la scelta dei centravanti, non minimamente paragonabili a quelli del passato. Ora ci sono due ex Serie A, Hojlund e Zirkzee, che però non stanno rendendo per quanto siano stati pagati. Tanto che il tecnico Amorim ha deciso di schierare contro il Crystal Palace (perdendo 2-0) un centrocampista nella loro posizione.

Hojlund e Zirkzee non sono all’altezza dell’attacco dello United. Solskjaer: «Potevano prendere Haaland a 4 milioni»

The Athletic commenta la crisi dei Red Devils sul numero 9:

Domanda: come si fa a dare un senso a una squadra di calcio che spende quasi 110 milioni di sterline (circa 130 milioni di euro) per due centravanti (Hojlund e Zirkzee), ma ha messo titolare nell’ultima partita di Premier League un centrocampista (Mainoo) falso nove? Non è facile da comprendere, come molte cose del Manchester United moderno, soprattutto per chi ha assistito a un evento con l’ex tecnico dei Red Devils Solskjaer del maggio 2023. Spiegò che quando era allenatore del Molde, lo United chiese informazioni su un attaccante di talento che sarebbe costato solo 4 milioni. Il suo nome era Erling Haaland, che aveva 17 anni all’epoca e c’era Mourinho sulla panchina inglese. «Neanche io posso crederci che non l’abbiano preso» dichiarò Solskjaer.

Non sarebbe stato un rimpianto per lo United se il rapporto con Rashford non si fosse sfaldato, o che la storia di Greenwood fosse stata diversa. La realtà è che lo United ha segnato 7 gol nelle ultime 8 partite in Premier, in totale 28 reti in questa stagione, la metà del Liverpool capolista. Ruben Amorim ha seri dubbi sui due attaccanti, se sono adatti per un club con le ambizioni dello United.

Rasmus Hojlund ha realizzato 12 gol in 49 presenze in Premier League. Joshua Zirkzee 3 reti. L’esperimento di Mainoo centravanti non ha funzionato contro il Crystal Palace. Non sarebbe mai accaduta una cosa simile se un tecnico si fosse fidato ciecamente dei suoi attaccanti. Dieci anni fa hanno ceduto Welbeck all’Arsenal perché considerato “non abbastanza bravo”; aveva segnato 29 gol in 142 presenze. Ora gioca al Brighton, e sarebbe potuto essere lui il calciatore che avrebbe riportato lo United in alto.

Il tracollo dei centravanti è cominciato già qualche anno fa. Continua The Athletic:

Ci sono stati Falcao, Ibrahimovic, Cavani e Ronaldo per portare esperienza; poi Hojlund e Zirkzee che appartengono al gruppo di Memphis Depay, Anthony Martial e Romelu Lukaku, che sono stati ingaggiati nella speranza che fossero abbastanza giovani e talentuosi da plasmare il futuro del club per molti anni. Lukaku e Martial hanno avuto entrambi i loro momenti, anche se non sono ricordati dal pubblico dell’Old Trafford con grande affetto. In definitiva, però, quanti di questi giocatori sono stati al livello di Van Persie o Rooney?

I trasferimenti sono stati un rimpianto dopo rimpianto, stagione dopo stagione, e sono avvenuti con spese enormi, soprattutto se aggiungiamo Antony, Alexis Sanchez e Angel Di Maria. E Haaland? Negli ultimi anni, molti tifosi dello United hanno cercato di convincersi che non avrebbe comunque voluto trasferirsi all’Old Trafford. Solskjaer, tuttavia, la pensava diversamente quando si mise in contatto con il suo ex club per far loro sapere che l’adolescente era disponibile ad arrivare. Lo United, nel frattempo, ha pareggiato in Fa Cup contro il Leicester di Ruud van Nistelrooy, ex attaccante dei Red Devils; ai suoi tempi, non c’è mai stato un momento in cui Ferguson abbia scelto di giocare con un centrocampista nella posizione di centravanti.

