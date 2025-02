Grasso s’è rotto degli highlights: «Non si capisce niente, ridateci le vecchie sintesi»

“Non imparando più a fare i riassunti siamo quello che nel mondo della comunicazione è il male del secolo, la comprensione del testo”

Aldo Grasso si iscrive al partito dei no-highlights, ormai un conflitto quasi generazionale. Nella sua rubrica sul Corriere dice almeno una volta c’erano le sintesi, che “appartengono alla categoria, alla nobile categoria del riassunto, cioè si prende una partita e si cerca di raccontarla nell’arco di pochi minuti, mostrando non soltanto i gol, ma cercando di mostrare il senso di quella partita”. Invece ora “stanno quasi sparendo perché sono sostituite dagli highlights. Sono molto più facili da confezionare perché sono i momenti salienti di una partita, cioè i momenti più importanti. Normalmente i gol, le espulsioni, eccetera. Però giustamente qualcuno ha fatto notare che i dati non raccontano una partita essendo i momenti più importanti, non ci danno il senso di quello che è successo durante tutto l’arco di una partita”.

“Naturalmente su internet si producono soltanto highlights. Però se ci pensiamo un attimo a questa cosa perdiamo moltissimo perché non imparando più a fare i riassunti siamo quello che – secondo me – nel mondo della comunicazione è il male del secolo e cioè la comprensione del testo. La gente non capisce più quello che uno dice quello che uno scrive è pronta a intervenire su qualunque argomento a dire la sua, ma non capisce più quello che uno ha detto, quello che uno ha scritto. Ritorniamo al riassunto, ritorniamo alle sintesi.

ilnapolista © riproduzione riservata