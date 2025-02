Gasperini: «Il nostro obiettivo è avvicinarci a una delle due davanti. Se nelle ultime dieci giornate saremo lì, vedremo»

A Sky: «A giugno dopo l’Europa League vedevo l’Inter su tutte e noi in grado di potercela giocare. Professionalità con Lookman? Non so cosa intendi. Sono tutti professionisti»

Al termine di Empoli-Atalanta 0-5, Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Gasperini: « Professionalità con Lookman? Non so cosa intendi. Sono tutti professionisti»

Tutte le risposte che si aspettava:

«Questa è una squadra che può vincere o perdere, ma le gioca sempre al meglio. Oggi altre squadre hanno perso. Le partite non sono mai facili».

Spicca la doppietta di Lookman, ha prevalso la professionalità con lui?

«Non so cosa intendi per professionalità. Da parte mia? Sono tutti professionisti. Abbiamo fatto una buona gara».

Avete avvicinato la vetta della classifica:

«Abbiamo una straordinaria classifica dopo 26 giornate. Adesso domenica c’è un’altra giornata con il Venezia, non è assolutamente facile e ci sarà uno scontro diretto. Il nostro obiettivo è avvicinarci a una delle due sicuro. Mi sembra un percorso straordinario quello dell’Atalanta».

Gasperini sulle prossime partite:

«Dipende dal momento in cui incontri certe squadre. Anche in fondo ci sono squadre di valore, ti mettono in difficoltà. Si va verso la fase discendente del campionato, cambiano i climi, le partite giocate. Sempre stato così. non si possono fare previsioni, le partite hanno tutte delle trappole. Questa è la bellezza del nostro campionato».

Poteva, può essere l’anno dello scudetto?

«Abbiamo avuto una serie di infortuni, siamo stati molto sfortunati. Scamacca e Scalvini erano recuperati e Kossounou. Indubbia la sfortuna. Non posso dire che pensavo a… io ho sempre detto che se a dieci dalla fine siamo lì ne parleremo. Lottare per lo scudetto? A giugno dopo l’Europa League guardandomi un po’ intorno vedevo l’Inter su tutte e noi in grado di potercela giocare. Più o meno è andata così. Un percorso così, a due, tre punti, non era facile immaginare. Visto che ci siamo, faremo di tutto per restarci».

ilnapolista © riproduzione riservata