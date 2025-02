Galatasaray, Mertens simula e l’arbitro ci casca. L’Adana lascia il campo dopo il rigore inesistente – VIDEO

Mertens si lascia cadere in area di rigore. Il Var conferma il rigore inesistente e Morata fa 1-0 dal dischetto. L’Adana lascia il campo dopo 20 minuti

Galatasaray, Mertens simula e l’arbitro ci casca. Il Var conferma il rigore e Morata lo trasforma. L’Adana lascia il campo dopo 20 minuti dall’1-0.

“Il campionato turco è una follia. Il Galatasaray è palesemente corrotto. È una cosa. Scandali ogni settimana. Mourinho ha detto che il campionato “ha un cattivo odore”. Oggi, dopo l’assegnazione di questo rigore, i giocatori avversari hanno semplicemente abbandonato la partita. Ci sarà un crollo o una rivoluzione“. A scrivere questo duro sfogo un account X vicino a José Mourinho, allenatore del Fenerbahce. Tutto questo trambusto si riferisce a quanto accaduto all’Adana Demirspor contro il Galtasaray.

The Turkish league is INSANITY. Galatasaray are OPENLY corrupt. That’s a thing. Scandals every week. Mourinho said the league “smells bad”. Today, the opposing players just quit the match after this penalty got awarded. It’ll be collapse or revolution.pic.twitter.com/ojlQHYA4UP — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) February 9, 2025

Il rigore totalmente inventato fischiato al Galatasaray

Un rigore totalmente inventato dall’arbitro dopo una simulazione plateale, nemmeno poi tanto credibile, di Dries Mertens. A quel punto l’Adana non ha voluto saperne più di giocare. Ed è uscita dal campo.

🚨🚨 Galatasaray’s opponents Adana Demirspor have just decided to walk off the pitch midway through the first half and are refusing to play the match. (@cenkcnr) pic.twitter.com/9FAMb4snkM — EuroFoot (@eurofootcom) February 9, 2025

Una giornata paradossale per gli arbitri in tutta Europa. Errori in Italia, errori in Inghilterra, in Turchia… cose turche. E Mourinho e il suo Fenerbahce di certo non stanno in silenzio. Il club ha infatti scritto su X:

“I tuoi contratti fraudolenti con i giocatori, i biglietti del mercato nero e le pubblicità di scommesse illegali potrebbero continuare a ingannare lo Stato e la Federazione calcistica turca. I tuoi contatti illeciti con la stampa e le tue dichiarazioni false potrebbero continuare a ingannare il pubblico, I tuoi giocatori di calcio potrebbero continuare a ingannare arbitri e tifosi di calcio per anni con le loro mosse truccate. Grazie a voi nel calcio turco non c’è più né fiducia né giustizia. Tuttavia, dite sempre di essere innocenti e di essere una vittima. Congratulazioni! Guardate in cosa avete trasformato il calcio turco!”

Your fraudulent player contracts, black market tickets and illegal betting advertisements may keep on deceiving the State and the Turkish Football Federation, Your illicit connections in the press and insincere statements may keep on deceiving the public,

Your football players… — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) February 9, 2025

