Flick: «Non commento le parole di Tebas, rimango sempre sorpreso da ciò che succede in Spagna»

In conferenza: «Ora Olmo può giocare e questo è ciò che conta». Tebas aveva detto: «Olmo non dovrebbe finire il campionato con il Barcellona»

Il Barcellona è in buona forma, ha riconquistato la leadership nella Liga e non ha ancora perso nel 2025. Domani la semifinale di andata di Coppa del Re contro l’Atletico di Madrid.

Flick: «Ora Olmo può giocare e questo è ciò che conta»

Innanzitutto congratulazioni (stai per compiere 60 anni). Che Atletico Madrid ti aspetti?

«È una nuova partita, stiamo ricominciando da zero. Sono una grande squadra, hanno investito molto, hanno la miglior difesa e giocatori incredibili in attacco. Sarà una partita dura».

Lamine sarà disponibile? La risposta di Flick:

«Dobbiamo aspettare e valutare. Penso che potrà giocare, ho sensazioni positive»

LaLiga dovrebbe essere più attenta al calendario?

«Da quello che ho sentito, non ne sono sicuro, anche la partita del Benfica è stata annullata e avranno una settimana per prepararsi. LaLiga potrebbe cambiare il calendario, ma la decisione non è nelle nostre mani. In Germania potremmo parlare con la Federazione e anche qui spero che le cose possano migliorare in futuro».

Gli arbitri dovrebbero proteggere giocatori come Lamine Yamal?

«Non direi che gli arbitri dovrebbero proteggere Lamine, Vinicius o un giocatore specifico, ma tutti quanti. Per prevenire queste azioni, il Var dovrebbe valutare i contrasti duri e mostrare i cartellini rossi. Dobbiamo proteggere i giocatori in caso di fallo. È successo anche a noi con Dani e Casadó. Ci vorrebbe più sensibilità al riguardo. Se vedono un cartellino giallo, i difensori potrebbero pensarci due volte prima di commettere un altro fallo. In Spagna l’uno contro uno è molto popolare, è una caratteristica speciale, e anche a Barcellona piace molto ai tifosi e dobbiamo prendercene cura».

Dani Olmo potrà giocare 90 minuti?

«Penso di sì, è pronto per iniziare e giocare 90 minuti. Per me la cosa più importante è che lui possa ripartire dall’inizio, dobbiamo prenderci cura di lui ed è quello che stiamo facendo. Il gol segnato contro il Las Palmas è stato molto importante».

La stagione verrà decisa nei prossimi 15 giorni?

«È sempre così. Sicuramente ne sai più di me su questa stagione. Diamo il massimo in ogni partita. La partita di domani è la più importante e vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci. L’atteggiamento e l’atmosfera sono davvero notevoli e molto buoni».

Cosa pensa Flick del fatto che Tebas abbia detto che Olmo non dovrebbe finire la stagione ?

«Non voglio commentare questo. Ora può giocare e questo è ciò che conta. La situazione attuale è questa, sono molto contento che lui possa giocare. Vedremo cosa succederà. Sono sempre sorpreso da alcune cose che succedono in Spagna e in relazione al Barça».

Quali conclusioni hai tratto dalla partita di Liga contro l’Atletico?

«La cosa positiva che abbiamo imparato è che sappiamo giocare un ottimo calcio, abbiamo dimostrato un livello molto alto. Avremmo potuto segnare uno o due gol in più. Quando abbiamo delle opportunità, dobbiamo segnare. In una partita, ciò che conta è segnare più dell’avversario».

In una fase a eliminazione diretta è meglio giocare la gara di ritorno in casa o in trasferta?

«Non penso a queste situazioni. Vogliamo vincere ogni partita, non importa se in casa o in trasferta. Non possiamo dire di essere soddisfatti di un punto. Giocheremo in casa, con lo stadio pieno, abbiamo bisogno dei tifosi domani per affrontare un avversario così tosto».

Per Flick Frenkie de Jong è il centrocampista titolare?

«In questa posizione abbiamo un’ottima qualità. Oggi tutti sono a un livello molto buono. Possono portarci cose diverse. Dobbiamo decidere cosa è più adatto a noi, ma lo faremo domani».

Cosa manca alla squadra per raggiungere il livello che desideri?

«Ciò che più mi piace qui è che siamo tutti uniti. A tutti noi piace indossare questi colori. Siamo praticamente una famiglia. Questo è l’aspetto più importante. Tutti sanno cosa fare per aiutare la squadra. Io sono responsabile della gestione, ma abbiamo esperti straordinari che aiutano i giocatori a dare il meglio di sé. È molto bello, non è usuale, abbiamo una squadra molto giovane. Abbiamo 22 giocatori di movimento che sono in buona forma e non è sempre facile. Ciò dimostra che tutti stanno facendo un ottimo lavoro».

Compiere 60 anni fa male?

«Un anno più grande. Solo il numero è più grande. Mi sento bene. Non ho dormito molto stanotte, forse è una questione di età. Sono in buona salute, ho una famiglia meravigliosa e faccio parte di un club fantastico».

ilnapolista © riproduzione riservata