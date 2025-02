Fabregas: «Conte mi ha fatto sudare. Giocare contro lui è stato come guadagnare un anno di esperienza»

A Dazn: «Mi ha fatto alzare il livello tantissimo. Una squadra veramente forte il Napoli. A Como vogliamo giocare in un certo modo e per farlo serve tanta personalità»

Fabregas, allenatore del Como, ha risposto ad alcune domande a Dazn dopo aver battuto il Napoli

Vittoria delle tue idee.

«Una scelta quella di mettere un attaccante e levare un centrocampista. Proviamo sempre ad essere offensivi. Sentivo che nel secondo tempo eravamo in un momento che l’entusiasmo era forte. Ho voluto portare un po’ di energia e provare a vincere la partita».

Il Como squadra migliorata dal punto di vista mentale:

«Si nelle ultime due partite. Questa però si deve continuità. Si deve dare fiducia a tutta la squadra di continuare a lavorare. La personalità della squadra, vogliamo giocare in un certo modo e serve tanta personalità. Sono contento non solo per la vittoria, ma per il Como che ha una certa mentalità. Questo è solo l’inizio ci sono tante cose da migliorare».

Cosa non ti è piaciuto nel primo tempo:

«Nel primo tempo, ricordiamo che abbiamo giocato contro una squadra fortissima che ha un allenatore incredibile. Per me è stato come guadagnare un anno di esperienza. Mi ha fatto sudare. Lo posso solo ringraziare, mi ha fatto alzare il livello tantissimo. Una squadra veramente forte. Nel secondo tempo ho detto che oggi era una partita che poteva cambiare la stagione. Ho chiesto se possiamo continuare così».

Su Diao:

«Lui è un giocatore, non parlo di qualità. Ha personalità. Alla fine è avere il coraggio di sbagliare e continuare a lottare. Quello che io chiedo è molto difficile. Continuare a lavorare in un certo modo gli farà fare un salot incredibile. ho fiducia in tutti, voglio fargli capire che possono arrivare al top, giocare la Champions. Loro lo sanno e devono continuare a lavoare con umitlà e mentalità».

