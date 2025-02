Divisi su Lazio-Napoli e altro. D’accordo solo sul pessimo mercato e sul Napoli indebolito

Punto guadagnato ma anche ennesima rimonta subita. La difesa non è più granitica. Tornano le discussioni su Meret

Divisi su Lazio-Napoli. D’accordo solo sul pessimo mercato e sul Napoli indebolito

Cesare – Caro Guido buon punto del Napoli all’Olimpico con la Lazio considerato che eravamo incerottati con tre infortunati importanti e tutti della fascia sinistra. Diciamoci la verità alle 18 di ieri e ancora di più alle 18.07 (dopo il vantaggio della Lazio) avremmo tutti firmato per un pareggio. Poi è chiaro che prendere il gol del definitivo pareggio a tre minuti della fine lascia l’amaro in bocca, come lo aveva lasciato contro la Roma. Tra le due partite vedendo il bicchiere mezzo vuoto abbiamo lasciato 4 punti ma vedendo il bicchiere mezzo pieno ne abbiamo guadagnati due.

Guido – Cesare francamente non concordo. Quando, come con la Roma, arrivi in vantaggio agli ultimissimi minuti e poi subisci il pareggio sono sempre due punti persi. E se una squadra di Conte non sa proteggere il vantaggio nel finale dopo non avere fatto un tiro in porta c’è da pensare. Certamente il Napoli ha come al solito combattuto dimostrando di essere squadra tosta e molto difficile da battere ma non si può non constatare che comunque è un Napoli in frenata vuoi per gli infortuni in serie ma anche perché è un Napoli meno brillante e più opaco dal punto di vista atletico rispetto a 4-5 partite fa. La difesa, che era granitica, sconquassata dagli infortuni ha come perso solidità prendendo 4 gol nelle ultime 3 partite e quello che dispiace presi anche per alcuni gravi errori individuali. Insomma il dato oggettivo è: si sgretola il punto di forza della squadra, cioè la difesa.

Cesare – Hai ragione. Possiamo ricordare l’incredibile gol preso con la Roma con il pasticcio tra Meret, Juan Jesus e Mazzocchi e anche con la Lazio il primo gol è venuto da un errore di Rrahmani con Meret che sul tiro ha la sua grande colpa. E poi con i piedi il nostro portiere crea sempre una grande tensione e ha fatto un erroraccio nel primo tempo che poteva costarci caro. Mazzocchi ha corso tanto da dover uscire stremato ma ha dimostrato i suoi limiti tecnici. Nell’uscita dal basso quando si deve uscire con la palla con la difesa a tre questo avviene con grande partecipazione dei quinti che ricevono e invece gli azzurri facevano il giro palla e poi ritornavano a destra non passandogliela. E’ un giocatore sicuramente utile per degli spezzoni di gara per difendere il risultato ma non può essere il titolare di una squadra che lotta per lo scudetto.

Guido – Meret mi ha fatto imbestialire. Non si può prendere gol così. E poi con i piedi è un tale disastro che i compagni non si fidano e talvolta rinviano alla carlona cfr Juan Jesus). Anche Rrahmani non ha disputato una grande partita purtroppo. Una buona notizia invece viene da Buongiorno, uscito anche lui dopo un’ ora stanco, che ha tenuto bene e fortunatamente ormai è recuperato. Raspadori poi ha risposto bene e una volta per tutte ha confermato a tutti (anche agli allenatori, che per esigenze tattiche lo hanno snaturato impiegandolo ovunque) che lui è una ottima seconda punta di un 3-5-2 o un 4-4-2. Se Conte riproporrà il 3-5-2 sicuramente potrà essere un titolare.

Cesare – Il nostro allenatore oggi ha fatto il possibile e due mosse sono state determinanti. Una in senso positivo e una in negativo. La positiva è stata, all’uscita del rientrante Buongiorno, l’ingresso di Politano a destra come quinto con Di Lorenzo scalato a braccetto di destra. Infatti su quella fascia i laziali spadroneggiavano perché non riuscivamo a essere propositivi e a preoccuparli. L’ingresso di Politano li ha frenati e da lui è venuta l’azione del secondo gol azzurro. La negativa è stata, all’uscita di Mazzocchi, l’ingresso di Rafa Marin a braccetto di destra con Di Lorenzo ripassato a quinto di destra e Politano spostato a quinto di sinistra. A sinistra Politano è stato in grande difficoltà. Infatti nel pareggio di Dia lo ha guardato senza intervenire e poi, dopo aver concluso male di destro (non il suo piede) una buona occasione per il Napoli nel finale, ha sbagliato un retropassaggio lanciando gli avversari in una ripartenza che poteva costarci la partita (e qui Meret ha fatto una gran parata). Ma parlando della mossa negativa di Conte non mi sento di dire nulla perché ha fatto quello che era l’unica cosa da fare all’uscita di Mazzocchi che aveva chiesto il cambio. In alternativa avrebbe potuto mettere Ngonge come quinto a sinistra con caratteristiche però non adattabili al ruolo. E qui dovremmo riparlare del mercato di gennaio e ti devo dire che è stato giusto non pagare in modo spropositato giocatori sopravalutati ma non capisco perché non si sia preso un giocatore pronto all’uso e dal prezzo ragionevole.

Guido – Abbordabili erano sicuramente Sottil (che giocava alla Fiorentina, a cui abbiamo dato Folorunsho e quindi con cui eravamo in affari, andato al Milan a cui abbiamo liberato la casella prendendoci Okafor in sovrappeso). O anche Elmas (ricordiamoci che è un gran jolly adatto proprio alle nostre esigenze ed ha ancora 25 anni). È da dire che è vero che non eravamo partiti per vincere lo scudetto e l’obiettivo era la Champions, ma non si può dire per come stanno andando le cose che non ci sarà rammarico se non lo vinciamo. Comunque il Napoli dovrà lottare per lo scudetto fino alla fine e stiamo a vedere che succede stasera (la prima voltà che tiferò Juve) perché la vittoria dell’Inter a Torino non è affatto scontata. Devo comunque confessare che faccio gran fatica a restare ottimista. Come invece ero tre partite fa.

Cesare – Mah stiamo a vedere perché secondo me ce la possiamo giocare fino alla fine. Conte è uno che non molla e lo ha trasmesso alla squadra.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: modesto ; Guido:scarso

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente ; Guido:sufficiente

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Buongiorno – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Juan Jesus – Cesare: sufficiente: Guido:sufficiente

Mazzocchi – Cesare: mediocre; Guido:sufficiente

Anguissa – Cesare: sufficiente ; Guido: modesto

Lobotka – Cesare:buono; Guido: sufficiente

McTominay – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Lukaku – Cesare: modesto; Guido:sufficiente

Raspadori – Cesare:buono; Guido:ottimo

Politano – Cesare: a dx buono/ a sin insufficiente ; Guido:sufficiente

Rafa Marin – Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Conte – Cesare:sufficiente; Guido:sufficiente

ilnapolista © riproduzione riservata