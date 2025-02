De Laurentiis vuole prolungare oltre il 2026 la permanenza del Napoli a Castelvolturno (CorSport)

C’è l’ipotesi di rinnovare e ampliare il centro sportivo. Ieri ha incontrato i proprietari dell’area e visionato un altro terreno in località La Piana.

Ieri Aurelio De Laurentiis si è recato al centro sportivo di Castelvolturno dove si allena il Napoli, in attesa di poter usufruire di una struttura maggiormente favorevole. L’argomento è stato toccato anche dal tecnico Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese.

De Laurentiis vuole prolungare il soggiorno al centro sportivo di Castelvolturno

Come riportato dal Corriere dello Sport:

In attesa di un piano definitivo sul futuro centro sportivo, il Napoli prova a tenersi quello attuale anche oltre il 2026. Aurelio De Laurentiis è arrivato ieri al training center di Castel Volturno insieme con l’ad Andrea Chiavelli per incontrare la famiglia Coppola, i proprietari dell’area su cui sorge il centro del club, così da approfondire i termini del rapporto. Adl sta cercando già da tempo una nuova area dove costruire la definitiva casa del Napoli, una struttura più completa dotata di ogni comfort e un congruo numero di campi dove ospitare anche il settore giovanile, ma non è agevole. Anzi: già valutate Bagnoli, il Centro Direzionale e la stessa Castel Volturno (il Comune ha proposto tre terreni).

Per il momento sembra che il Napoli stia mirando innanzitutto a prolungare il soggiorno nel centro sportivo attuale rispetto ai termini del 2026. Al vaglio anche l’ipotesi di rinnovare e ampliare la struttura, sfruttando il campo da golf e magari una parte dell’hotel. Contestualmente, ieri il presidente ha anche visionato un’altra proprietà in località La Piana. Ieri sera, poi, Adl ha incontrato a cena il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: una chiacchierata a trecentosessanta gradi che, prevedibilmente, è culminata nella questione del restyling e della cessione dello stadio Maradona.

