De Laurentiis molto più interessato a mettere posto i conti che a inseguire lo scudetto (Repubblica)

Repubblica Napoli con Marco Azzi scrive del mercato invernale che ha visto la partenza di Kvaratskhelia e l’arrivo di Okafor. Di fatto, aggiungiamo noi, con la mancata sostituzione di Kvara, De Laurentiis è ufficialmente tornato pappone per gran parte dei tifosi.

Scrive Repubblica:

Game over, con un attivo record di 75 milioni. La sessione invernale del mercato si è conclusa a mezzanotte in punto di ieri e ha dato una risposta inequivocabile sulle priorità stagionali del Napoli: molto più interessato a mettere a posto i suoi conti che a inseguire il sogno concreto del quarto scudetto, a dispetto dell’esaltante primato in classifica – ad appena 15 giornate dalla conclusione del campionato – della squadra di Antonio Conte. Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso infatti di non intaccare nemmeno di un centesimo il tesoro incassato per la clamorosa cessione al Paris Saint Germain di Khvicha Kvaratskhelia: sostituito soltanto in extremis con l’arrivo low cost dal Milan di Noah Okafor.

L’enorme plusvalenza realizzata con l’addio del campione georgiano, “MVP” del titolo tricolore conquistato il 4 maggio del 2023, è servita per compensare i costi sostenuti nella scorsa estate per gli acquisti di Buongiorno, Neres, McTominay, Lukaku e Gilmour. Il bilancio è in salvo e il futuro s’annuncia florido, col ritorno in Champions League già ipotecato a inizio febbraio e la valanga di soldi in arrivo a luglio, quando diventerà definitivo pure l’addio di Victor Osimhen.

Evidentemente temerario e incurante del pericolo, o forse perché immerso in una realtà parallela, Aurelio De Laurentiis ha avuto l’ardire di pubblicare il suo tweet di benvenuto a Okafor (numericamente il sostituto di Kvaratskhelia) ed è stato sommerso di insulti molti dei quali sono irripetibili.

Benvenuto Noah! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 3, 2025

Vi invitiamo a fare un giro su X. Alcuni non possiamo riportarli.

Parola d’ordine: VIETATO SOGNARE Sempre grazie Presidente, i 75 milioni tutti a Villa Stuart ma non per le visite ai calciatori pic.twitter.com/lDuRQA90OG — Maradoneres (@pasquale_caos) February 3, 2025

“Ti devi vergognare per come hai gestito questa sessione di mercato”.

“Che scuorno”

“Tutto in medicine devi spendere maledetto”

“Vattene da Napoli”.

Queste sono alcune di quelle pubblicabili.

Anche a Sky Sport sono sgomenti: è andato via Kvaratskhelia ed è stato rimpiazzato da Okafor che è uno scarto del Milan.

Ovviamente ci sono anche commenti entusiastici e di ringraziamento al presidente. Non sono la maggioranza ma ci sono.

