Da quando riceve i documenti. La Procura Figc potrebbe chiedere la riapertura del processo sportivo. Il Napoli rischia da una multa a una penalizzazione

De Laurentiis, la Procura Figc ha 30 giorni di tempo per riaprire il processo sportivo (Repubblica)

La richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma nei confronti di De Laurentiis e Chiavelli per falso in bilancio riaccende i riflettori sul caso Osimhen. Ora c’è la possibilità che si riapra il processo sportivo.

Scrive Repubblica:

La serie A torna nell’occhio del ciclone con un nuovo caso giudiziario che può avere ripercussioni anche sul futuro sportivo del Napoli capolista. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis, presidente del club, per falso in bilancio, un’accusa che si estende dalla controversa operazione Osimhen con il Lille del 2020 fino allo scambio tra Diawara e Manolas con la Roma nel 2019.

E ancora ricorda i tre giovani della Primavera del Napoli valutati 5 milioni ciascuno:

I tre giovani, dopo il trasferimento al Lille, non solo non sono mai stati integrati nella squadra francese, ma hanno migrato per le serie inferiori italiane e sono stati liquidati dopo un anno senza mai raggiungere il valore dichiarato. Liguori, in un’intervista a Repubblica , disse: «Mai stato a Lille: hanno mandato i contratti a Napoli, abbiamo firmato a Castel Volturno». L’indagine è affidata al procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e ai pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, con il supporto del nucleo Pef della Guardia di Finanza.

Parallelamente, il caso ha attirato l’attenzione degli organi di controllo della Figc, che anche ieri ha inviato una richiesta formale alla magistratura ordinaria per avere gli atti e avviare un’indagine sportiva indipendente. Qualora emergessero violazioni delle norme federali, il procuratore della Figc Giuseppe Chinè potrebbe chiedere la revocazione del vecchio processo del 2022 (ha 30 giorni da quando riceve i documenti) e, se la richiesta fosse accolta dai tribunali sportivi, potrebbe essere avviato un processo. In questo caso, il Napoli rischierebbe da una multa fino a una penalizzazione in classifica da scontare in questa o nella prossima stagione.

