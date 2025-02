Conte: «Riproporre il 4-3-3 sarebbe stato difficile oggi, abbiamo lavorato per far funzionare il 3-5-2»

A Dazn: «L’idea viene dalle assenze, non cambio assetto in base agli avversari. Il 4-3-3 resta l’abito migliore per il Napoli»

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-gara della sfida tra Lazio e Napoli, che andrà in scena alle 18 allo Stadio Olimpico. Si tratta di una gara importantissima per entrambe le squadre: gli azzurri di Conte devono tentare a tutti i costi di non distaccarsi eccessivamente dall’Inter (che pure giocherà una gara difficile, contro la Juventus domani ndr) prima dello scontro diretto di marzo e con tutte le defezioni di formazione del caso. La Lazio vuole fortemente consolidare la propria posizione in classifica e battere i primi in classifica per la terza volta in due mesi.

Conte: «È difficile lavorare su un modulo, noi ne abbiamo cambiati tre»

Di seguito quanto dichiarato:

«È molto difficile lavorare su un modulo. Noi da inizio anno siam partiti con un’idea per diverse situazioni, poi pian piano siamo arrivati al 4-3-3 e abbiamo cambiato praticamente tre sistemi di gioco. Per un periodo abbiamo fatto una specie di 4-2-2-2 per arrivare al 4-3-3 con gli esterni più larghi, che è l’abito più giusto per il Napoli. Oggi sicuramente diventava difficile riproporre quel sistema per mancanza di uomini, per cui abbiamo pensato a questa soluzione inserendo calciatori più adatti per quest’altro sistema»

Come sfruttare questo nuovo modulo:

«Di base se hai il tuo assetto di gioco continui col tuo assetto, avrei cambiato solo per impellenti necessità al di là della partita già persa contro la Lazio in campionato. Detto questo sì, ci hanno già battuto e onore e merito a loro. Noi abbiamo lavorato per tutta la settimana per cercare di far funzionare questo sistema»

