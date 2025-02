Contro il Como salgono le quotazioni di Spinazzola a sinistra e di Politano a destra (Sky Sport)

Di Lorenzo scalerebbe nei tre di difesa. Anguisa ci sarà nonostante la diffida. Davanti Raspadori con Lukaku.

Il Napoli è atteso alla sfida di Como, domenica all’ora di pranzo. Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, Conte dovrebbe confermare il 3-5-2 con il ritorno di Spinazzola. Sembra l’esterno italiano il più indicato in questo momento, Olivera ristabilito ma non è ancora pronto. A destra potrebbe esserci Politano, esterno offensivo ma dedito al sacrificio.

Con Politano a destra, Di Lorenzo scala in difesa

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«Un momento nel quale non tutti sono al top della condizione. Qualcosa che si porta dietro Mazzocchi che a Roma ha chiesto il cambio e in questi giorni si è gestito. Olivera quasi pronto, cresce la fiducia e la quotazione di Spinazzola. Non si è mai veramente fermato, sempre atleticamente vivo. Potrebbe essere una opzione per il Come. Conte si prende il suo tempo. In questo 3-5-2, Spinazzola può essere una idea a sinistra così come Politano a destra. Esterno alto per mestiere ma ha attitudine e spirito di sacrificio. Politano largo a destra, significherebbe Di Lorenzo nei tre di difesa. Anguissa diffidato ma il Como ha valori e dopo il mercato è squadra temibile, e quindi ci sarà con McTominay. Davanti Raspadori con Lukaku».

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano.

Ci sono due Napoli, per ora, uno con la difesa a quattro e l’altro con i tre a protezione di Meret ma prima di cambiare, bisognerà aspettare le indicazioni dei dottori e quelle dei diretti interessati. Olivera sta meglio, Spinazzola anche ma non c’è nessuna intenzione — ovviamente — di andare incontro a rischi incalcolabili: l’uno e/o l’altro verranno precettati se ristabiliti per intero e per davvero e dunque, sarà (sarebbe) 4-3-3. Altrimenti, avanti come con la Lazio, 3-5-2 alla Antonio Conte, Raspadori che se ne sta al fianco o alle spalle di Lukaku, i cinque in mezzo al campo a fungere da diga o anche da assalitori.

