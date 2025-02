Conte “Veni, Vidi, Vici”, da domani su Sky Sport lo speciale di Giorgio Porrà

La carriera e le idee del tecnico del Napoli, alle 19:20 e alle 22:30 su Sky Sport Uno; in replica su Sky Sport Calcio alle 00:15. Disponibile anche in streaming su Now.

Da venerdì 14 febbraio su Sky Sport andrà in onda il racconto di Giorgio Porrà su Antonio Conte e il Napoli “Veni, Vidi, Vici”.

Sarà un viaggio nella carriera e nelle idee di uno degli allenatori italiani più apprezzati.

Domani in onda alle 19:20 e alle 22:30 su Sky Sport Uno e alle 00:15 su Sky Sport Calcio. Si potrà guardare anche in streaming su Now.

Nello speciale dedicato al tecnico del Napoli interverranno: Beppe Bergomi, Gigi Buffon, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Cesc Fàbregas, Maurizio De Giovanni e il giornalista Antonio Giordano.

Conte si affiderà al 3-5-2 contro la Lazio

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, scrive del probabile schieramento che adotterà il Napoli sabato alle 18 contro la Lazio vista l’assenza per infortunio di David Neres (oltre a quelle di Spinazzola e Olivera).

Scrive Repubblica:

Un segnale in controtendenza c’è già e in una situazione così difficile potrebbe diventare addirittura provvidenziale, visto che dopo oltre due mesi di assenza ha finalmente portato a termine il suo sofferto recupero unodei pilastri della squadra: Alessandro Buongiorno. Contro la Lazio il difensore della Nazionale – assente dalla trasferta del 14 dicembre scorso a Udine – partirà sicuramente tra i titolari e con lui in campo si fa strada l’ipotesi di un ritorno al passato, con il passaggio al modulo 3-5-2. È questa l’indicazione chetrapela dalle prime prove generali a Castel Volturno, in cui il terzetto del reparto arretrato è stato completato da Rrahmani e Juan Jesus. Sulle fasce invece spazio a destra al capitano Di Lorenzo e sulla sinistra a Politano, preferito a Mazzocchi. Comfermato in blocco l’intoccabile trio dei centrocampisti,mentre in attacco è stato Jack Raspadori a fare coppia con Lukaku. Conte s’è trovato all’improvviso senza esterni per il suo tridente e per questo sta maturando l’idea di tornare al 3- 5- 2, già utilizzato con discreti risultati dal Napoli nelle fasi iniziali della stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata