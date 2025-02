Non può essere soddisfatto del mercato, ma si augura di poter proseguire nel percorso di crescita col pieno sostegno (economico) della società

Conte non ha mai pensato di andar via da Napoli (Zazzaroni)

Scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport:

Conte è totalmente assorbito dal lavoro del primo anno a Napoli e non ha mai pensato di andar via. Non può essere soddisfatto del mercato di gennaio che l’ha privato di Kvara, ma si augura di poter proseguire nel percorso di crescita di squadra e ambiente col pieno sostegno (economico) della società.

Da un paio di stagioni Gasperini è combattuto tra restare e lasciare. Ha ancora un anno di contratto e ha annunciato che non rinnoverà soprattutto per dare una scossa all’ambiente in un momento non particolarmente sereno (uscita dalla Champions e caso Lookman). È assai probabile che a giugno chiuda con Bergamo. Lo era anche nove mesi fa. Prima del trionfo in Europa League.

Non credo alla dietrologia che Conte abbia mollato perché insoddisfatto dell’acquisto di Okafor (Capello)

Ecco uno stralcio dell’analisi di Fabio Capello per la Gazzetta dello Sport:

Il Napoli, invece, deve ritrovare la solidità che aveva contraddistinto il bel cammino dell’andata. Nelle ultime sei partite, gli azzurri hanno sempre incassato gol (nove reti subite): non è una statistica da squadra allenata da Conte, a dispetto del ritorno di Buongiorno dall’infortunio. In più, il mercato ha tolto all’attacco Kvaratskhelia, senza che sia stato sostituito a dovere. Conte non l’ha presa benissimo, anche se non credo alla dietrologia che abbia un po’ mollato perché insoddisfatto dell’acquisto di Okafor. Piuttosto i giocatori – soprattutto dopo l’infortunio di Neres – potrebbero avere un po’ meno considerazione del tecnico, che da inizio stagione è stato anche il volto della società all’interno dello spogliatoio. Occhio però a dare per morto il Napoli: una squadra che non crede a quello che sta facendo non gioca come nel primo tempo di Como.

