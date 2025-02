Brutto sentire da un vincente come lui la parola Conference League. Il Napoli non si è mosso sul mercato con la determinazione di chi crede all’impresa

Conte ha annullato la giornata di riposo. Prova a reagire al disastroso non mercato del Napoli (Repubblica)

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il trend negativo delle ultime settimane, disastroso fuori dal campo e un po’ scoraggiante anche per le ultime prove degli azzurri, ha dato una spallata dolorosa ai sogni di gloria. Il club non si è infatti mosso sul mercato con la determinazione di chi crede davvero di poter compiere una storica impresa, collezionando una serie di errori non sanabili da un’ammissione di colpa. Indebolire la capolista non è stato infatti un banale incidente di percorso, tant’è che Antonio Conte domenica sera ha sentito l’esigenza di rifare chiarezza sugli obiettivi stagionali. «Mi hanno chiesto di riportare la squadra in Europa, anche in Conference League». Brutto sentirlo dire da un vincente seriale come lui, allergico alla parola resa e già carico di nuovo ieri mattina: giornata di riposo annullata e seduta extra al video, per rivedere gli errori appena commessi.

La capolista ha il reparto arretrato meno battuto della Serie A ed è da lì che dovrà ripartire, visto che l’attacco – già poco prolifico – è stato indebolito con la cessione di Kvara. Un club che punta allo scudetto avrebbe trattenuto il georgiano o lo avrebbe ben sostituito. Non è andata così.

Il Napoli si è fatto raggiungere in due partite consecutive, non è da squadra di Conte (Gazzetta) Scrive la Gazzetta dello Sport: Il pari casalingo del Napoli con l’Udinese è il segnale di un abbassamento di tensione fisica e mentale: l’incontro di ieri è sembrato la prosecuzione del secondo tempo di Roma. E forse non è un caso che il Napoli abbia rallentato due volte nel momento in cui avrebbe potuto dare uno scossone all’Inter: all’Olimpico aveva giocato conoscendo il risultato del derby di Milano e sapendo quindi di poter allungare in vetta; ieri ha sprecato l’occasione di mettere i nerazzurri nella complicata condizione di non dover sbagliare nel posticipo di oggi. In queste due partite il Napoli era passato in vantaggio e ha regalato il pareggio per una disattenzione difensiva: una volta può succedere, due no, soprattutto a una formazione di Conte. A Roma la capolista non aveva avuto il tempo per provare a vincere, ieri non è riuscita a creare un’occasione in tutta la ripresa.

