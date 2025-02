Conte: «È un peccato, hanno fatto lo stesso gol contro il Francoforte e lo avevamo visto 100 volte»

A Dazn: «Dobbiamo capire che i dettagli spostano il risultato. Da questa amarezza dobbiamo migliorare e crescere. I ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso. Non vediamo l’ora che il mercato finisca perché crea instabilità»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Danz dopo il pareggio contro la Roma

Le parole di Conte

Conte esordisce polemico nei confronti di Mancini cha ha parlato prima di lui

«Mancini ha detto che hanno avuto tantissime ovazioni, magari ha visto un’altra partita»

Più amareggiato o soddisfatto?

«Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta anche di vedere tutta questa soddisfazione da parte dei calciatori della Roma, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Certamente potevamo fare meglio, era lo stesso gol che hanno fatto al Francoforte e in settimana lo abbiamo fatto vedere 100 volte ai ragazzi. Mi dispiace perché sappiamo che i dettagli spostano i risultato soprattuto in campi come questo che sono difficili. loro venivano da sette vittoria consecutive all’Olimpico che è un campo molto difficile in cui giocare. Però c’è sicuramente l’amaro in bocca perché eravamo arrivati al 92esimo senza neanche penare chissà quanto e abbiamo lasciato un situazione che avevano oramai nostra. Fa parte del percorso. Dobbiamo pensare che è un altro punto messo in cascina».

Che messaggio ai dato negli spogliatoi ai ragazzi?

«Di scompenso dopo la stagione dell’anno scorso ce ne erano tanti. Perché hanno finito la stagione a 53 punti e adesso ne abbiamo 54 e mancano 15 partite alla fine del campionato. Quando hai una stagione così negativa non puoi pensare sia solo sfortuna. C’è stato da resecare il tutto ed iniziare a lavorare sul discorso dell’autostima e tattico. Adesso siamo una squadra, vedere la soddisfazione dei calciatori della Roma fa capire che siamo temuti. Questo è un dato di fatto, abbiamo fatto 7 vittorie e 1 pari giocando contro. Atalanta, Juve e Roma. Avrei messo tante firme se me lo avessero detto prima. Dobbiamo capire che i dettagli spostano il risultato. Da questa amarezza dobbiamo migliorare e crescere. I ragazzi stanno facendo qualcosa di strepitoso».

Sostituto Kvara?

«Dobbiamo essere più bravi a chiudere le gare. Per il mercato, ho visto che hanno spostato la data al 3 febbraio. È un periodo assurdo per noi allenatori, non vediamo l’ora che finisca perché crea instabilità»

