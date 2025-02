A Dazn: «Oggi giochiamo con un attaccante, un trequartista, due esterni che avanzano come Politano e Spinazzola, due centrocampisti di inserimento»

Conte: «Billing dal primo minuto rientra nel discorso di valorizzare la rosa»

Conte a Dazn prima di Como-Napoli.

Billing dal primo minuto, si fida di Billing e anche su Spinazzola quanti minuti ha?

«La scelta di Billing è cercare di andare ad ampliare un po’ la possibilità di intervenire su giocatori che fino ad adesso non ha praticamente giocato, raggiunto buonissima condizione fisica, entrato nel discorso tattico, c’è anche il fattore Anguissa ma quello è relativo che possa essere ammonito, È un’opportunità per cerca e di valorizzare tutti i calciatori che abbiamo. Veniamo qui per fare una grande partita e ottenere il massimo, è fuori di dubbio»

Raspadori Lukaku può essere un altro piano A?

Conte: «Un allenatore deve cercare di affrontare le situazioni che ci sono non dico quotidianamente però periodicamente dovute a infortuni, scadimenti di forma. È inevitabile cercare di trovare soluzioni senza snaturare le caratteristiche dei calciatori. Oggi giochiamo con un attaccante un trequartista in più, due esterni che avanzano come Politano e Spinazzola, due centrocampisti di inserimento. I sistemi sono relativi, poi dipende come li interpreti. Politano esterno d’attacco, lo stesso Spinazzola spesso utilizzato così. È una formazione dovuta anche alle emergenze che mi porta a fare delle scelte, ben consapevoli che possiamo fare bene».

