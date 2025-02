Conte attacca Inzaghi e i media sul Var: «Qualcuno disse che parlavo per me, poi quando è stato toccato personalmente…»

«Non ho visto da parte dei media tutta la solidarietà data ad altri allenatori. fa capire la discrepanza che c’è quando sei a Napoli»

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della polemica sul Var delle ultime settimane. Molte squadre, infatti, si sono lamentate delle decisioni arbitrali prese; l’allenatore azzurro aveva già fatto presente che c’erano alcune cose che non andavano dopo la sfida contro l’Inter del 10 novembre.

E proprio il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è tra quelli che si è lamentato di recente.

Conte: «Quando ho parlato del Var dicendo “noi allenatori”, mi correggevano che parlavo per me»

Conte ha dichiarato:

«Del Var ho già detto ciò che dovevo dire, sono anche stato attaccato duramente. Sono stato il primo a parlarne, ho detto che “noi allenatori” e poi mi sono accorto che alcuni hanno detto “no, lui sta parlando per sé”, quando poi ho visto che si son lamentati anche loro. Forse il noi era giusto. Non voglio rientrare in alcune discussioni, sarebbe stupido, ciò che avevo da dire l’ho detto, mi fa sorridere il fatto che tanti poi siano venuti sulla mia stessa linea quando sono stati toccati personalmente. Anche tanti media quando hanno toccato alcune squadre, si sono schierati. Quando ho parlato io invece… non ho visto tutta questa solidarietà ecco. Fa capire la discrepanza anche quando uno comunque è a Napoli, ecco…».

Dopo il match contro l’Inter, il tecnico del Napoli furioso contro il Var

«Che significa che il Var non può intervenire? Non capisco, a volte può intervenire a volte no? Quando gli conviene intervengono? Una decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere e il var non può intervenire? Il Var o c’è o non c’è altrimenti si nascondo dietro a questa situazione. È una cosa che mila incazzare, ma non solo a me , a tutti gli allenatori. Il Var se c’è deve intervenire se c’è un errore. A livello di logica se c’è deve essere utilizzato per correggere degli errori. Ci stiamo trovando in una situazione in cui ci possono essere retropensieri da parte di tutti, si era partiti benissimo. Se c’è un errore il Var chiama l’arbitro e gli fa vedere cosa succede».

