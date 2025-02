Conte: «Allenerà il Napoli l’anno prossimo? Dobbiamo continuare a lavorare e crescere se c’è la possibilità, poi vediamo»

Conte di fatto non risponde alla domanda sul suo futuro al Napoli e in precedenza aveva detto che gli piacerebbe allenare una squadra favorita

Tra le domande rivolte oggi in conferenza stampa al tecnico del Napoli, Antonio Conte, anche una relativa al suo futuro in azzurro: Molte voci la accostano a Milan, Roma, estero, smentisce? Allenerà tu il Napoli?

Conte di fatto non risponde alla domanda sul suo futuro al Napoli: «Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, sia se parlano sia sui risultati di altre squadre, lo reputo irrispettoso, non mi piacerebbe se lo facessero con me. Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere se c’è la possibilità di crescere e poi vediamo»

In precedenza aveva evidenziato quanto il Como fosse una squadra temibile perché di fatto ha grandi potenzialità e ha fatto grandi investimenti. E soprattutto ha detto che prima o poi gli piacerebbe allenare che parta con i favori del pronostico.

«La mia storia è questa, però mi piacerebbe in futuro sedermi in pole position e iniziare la corsa in pole, sarebbe anche curioso per me capire che significa iniziare un percorso con i più forti. Mi è capitato che siamo diventati i più forti, ma sarebbe carino partire con una squadra che ha vinto. Noi siamo come gestori di fondi, ci viene dato un patrimonio e se ha fine hanno rimane lo stesso non abbiamo fatto danni, se è più corposo significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro».

