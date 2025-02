A Repubblica: «Non c’è respinta, o fai gol, o si riparte da un rinvio, in modo che i portieri non siano svantaggiati. Le reti annullate per fuorigioco? Grazie alla tecnologia abbiamo certezze quasi assolute».

Il presidente della Commissione arbitrale Fifa Pierluigi Collina ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato delle assegnazioni dei fuorigioco e ha proposto una soluzione per i rigori durante i match.

Collina: «Ho suggerito il one shot per i rigori, come accade dopo i supplementari»

A tanti non piacciono i gol annullati per un centimetro di fuorigioco visto con il microscopio della telecamera…

«L’accuratezza però è sempre un vantaggio. Poi potremmo dire: due centimetri sono così determinanti? A 40 metri dalla porta forse no, magari in area di rigore lo diventano. Mettere una soglia? Bisogna sempre cercare di capire se la soluzione risolve il problema, o se ne crea un altro magari peggiore. E poi: fino a quanto i centimetri non sono rilevanti? Due, cinque, dieci? Oggi grazie alla tecnologia del fuorigioco, così come nel gol-non gol, abbiamo una certezza quasi assoluta».

Capitolo rigori: capita spesso che l’attaccante sbagli ma segni sulla respinta. Non è un vantaggio per chi calcia?

«Credo che esista un gap eccessivo tra le possibilità che ha l’attaccante e quelle del portiere. Già si segnano in media il 75% dei calci di rigore e spesso il rigore è un’occasione maggiore di quella che è stata tolta con il fallo. In più si dà anche la possibilità di giocare la respinta del portiere? Secondo me i portieri dovrebbero lamentarsi».

Che soluzione suggerisce?

«L’ho già detto in discussioni che abbiamo avuto all’Ifab: una soluzione è il one shot. Come nei rigori dopo i supplementari: non c’è respinta, o fai gol, o si riparte da un calcio di rinvio, punto. Così eviti anche il teatrino che oggi c’è prima di un calcio di rigore, con tutti lì intorno all’area. Sembrano i cavalli ai campi prima della partenza del Palio di Siena».

