Cassano: «Se il Napoli avesse fatto un minimo di mercato… Spalletti aveva giocatori più forti di Conte»

A Viva el Futbol: «il Napoli sta giocando senza Kvara, senza i terzini sinistri, senza Neres. Buongiorno è rientrato ora. Conte sta facendo un miracolo»

L’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato a Viva El Futbol il pareggio 2-2 del Napoli contro la Lazio.

Cassano: «Tra due giornate può finire il campionato, se il Napoli avesse fatto mercato a gennaio, Conte avrebbe realizzato un miracolo clamoroso»

«E’ stata una bella partita, in due modi diversi attaccavano le due squadre, è stata una partita aperta. Ma tra due giornate può finire il campionato… e il Napoli sta giocando senza il suo miglior calciatore che è andato via [Kvara], senza i terzini sinistri, senza Neres che stava facendo la differenza. Buongiorno è rientrato ora… cosa vuol dire questo? Che Conte sta facendo un lavoro eccezionale. Domenica a Como sarà una partita molto complicata, l’Inter ha il Genoa… si può pensare che si andrà allo scontro diretto a +2 punti. Si rischia che se va a +5 con lo scontro diretto, alla 27esima giornata è finito il campionato.

Dopo Napoli-Inter inizia la Champions, e l’Inter non giocherà con squadre semplici… in due settimane ha tre partite molto complicate. Immaginate se il Napoli avesse vinto con l’Udinese, con 2 punti in più era a +4. Ed è difficile pensare ad una roba del genere senza aver fatto acquisti a gennaio. Conte sta cercando il modo di andare avanti, dicendo che per loro è importante la Champions quest’anno, se la società avesse fatto un minimo di mercato, lui avrebbe realizzato un miracolo clamoroso».

Sui giocatori che Conte ha a disposizione, Cassano ha aggiunto:

«Vedi Simeone che gioca tre minuti e si butta di testa a terra… va dato merito a Conte che se raggiunge ciò che ha in mente, lo scudetto, questo va oltre ogni aspettativa. Spalletti aveva giocatori forti in squadra, Conte ha giocato tre mesi senza Buongiorno, Kvara se n’è andato, Lukaku è al 40% delle sue forze, ha rivoluzionato tutto ciò che c’era da rivoluzionare. A lui posso solo dire bravo».

