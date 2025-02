S’è aperta qualche crepa nel muro o forse nelle certezze d’una fase difensiva che era diventata una specie di assicurazione sulla vita

Buongiorno può tornare contro la Lazio e a sinistra ballottaggio Juan Jesus-Mazzocchi (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il Napoli ha pagato a Roma un’ingenuità al 93’, che sono costati due punti, e con l’Udinese un pasticciaccio collettivo, che due minuti dopo l’euforia per la rete di McTominay è diventata una doccia gelata. S’è aperta insomma qualche crepa nel muro o forse nelle certezze d’una fase difensiva divenuta ad un certo punto una specie di assicurazione sulla vita tranquilla. E basta poco, a volte persino niente, pure un alito di vento, per togliere le sicurezze conquistate in sei mesi di coperture delle diagonali di passaggio, di densità, di quel vocabolario dal quale inaspettatamente compare minacciosa la parola: paura!

Però dall’infermeria arrivano segnali confortanti: Buongiorno sta meglio, ha visto due partite dalla panchina, sta procedendo a passi da gigante verso il recupero, potrebbe rientrare all’Olimpico, contro la Lazio, andando a formare di nuovo la coppia di granito con Rrahmani, e consentendo a Conte di aprire al ballottaggio a sinistra tra Juan Jesus e Mazzocchi, da ipotizzare eventualmente nelle diverse nature delle partite all’orizzonte. Il tandem centrale ne ha giocate quindici assieme, con una media che aiuta a comprendere: sette reti subite, tre delle quali con l’Atalanta. Pure per Watson sarebbe elementare.

Conte: «Contro l’Udinese gioca Juan Jesus, Buongiorno sta migliorando ma non è tornato ai suoi livelli»

Antonio Conte è intervenuto come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Udinese di domani sera. Tra i tanti argomenti proposti (qui le parole in forma integrale), il mister è anche intervenuto a gamba tesa sulla forma dei nuovi arrivati e su Buongiorno, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fermo da metà dicembre.

Di seguito l’estratto:

«Jesus è in una condizione superiore a Buongiorno adesso, quindi giocherà lui domani nonostante Alessandro stia migliorando. Farà del lavoro differenziato per tornare al suo livello. Billing sta migliorando e per la prima volta questa settimana ho potuto vederlo in una partita vera contro il Giugliano, per delle problematiche che abbiamo avuto. Dal punto di vista fisico sta bene, sta entrando nella nostra idea di calcio. È un ragazzo serio ed applicato. Okafor invece non ha una condizione fisica ottimale, anche lui ha iniziato a lavorare in maniera importante facendo delle aggiunte, domani verrà in panchina e ha un minutaggio veramente limitato.»

