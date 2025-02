Alla Gazzetta: «Contro l’Inter non sarà una gara decisiva. Chi dovesse vincere, non avrà già trionfato in Serie A; e chi dovesse perdere, non si rassegnerà».

L’ex tecnico di Napoli e Inter Rafa Benitez ha parlato alla Gazzetta dello Sport del big match di domani di Serie A tra le due squadre.

Benitez: «Prendendo Conte il Napoli ha fatto un passo deciso per dare un senso alle ambizioni»

Avrebbe sospettato che l’Inter fosse la favorita?

«Certo. Ma anche che il Napoli potesse diventare protagonista si poteva intuire. Se prendi Conte, hai già fatto un passo deciso per dare un senso alle tue ambizioni. Che poi potesse diventare una sfida-scudetto questo era più difficile da indovinare. Ma mi sembra che in tanti avevamo previsto dall’inizio Inter, Napoli e Atalanta».

Si può definire una sfida decisiva?

«Mi sembra prematuro. Mancheranno 11 partite al termine e ci sono ancora 33 punti a disposizione. Rimarranno scontri diretti importanti. Chi dovesse vincere, non avrà messo le mani sullo scudetto; e chi dovesse perdere, non si rassegnerà. Il pareggio farebbe il gioco dell’Atalanta, che resterebbe a prescindere in corsa».

Ci può essere una favorita?

«Se pensi al valore assoluto dell’organico, dici Inter; se pensi a quando ha battuto la Juve in rimonta, dici Napoli, anche se rifletti sul valore del fattore campo. Ma se ti accorgi che a Conte mancano Anguissa e Neres, assenze pesantissime, allora dici ancora Inter. Sarà un match equilibratissimo. Lo indirizzeranno gli episodi, o magari il guizzo di un singolo».

Giocare a specchio col 3-5-2 non vorrà dire annullarsi…

«Semmai cercare gli eventuali punti deboli dell’avversario o anche esaltare i propri pregi. Sarà una gara piena di strategie, in cui Conte e Inzaghi avranno modo di tirar fuori il meglio delle proprie squadre. Ma sia il Napoli che l’Inter sanno che non sarà questo il capolinea del loro campionato».

