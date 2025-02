Behrami: «Mi aspettavo che il Napoli avesse un piano B, invece non ha funzionato»

Ferrara: «Conte ha fatto le sostituzioni con largo anticipo, ma non è riuscito a ribaltare la sfida»

Il Napoli ha pareggiato ancora una sfida, dopo quella contro la Roma, oggi anche con l’Udinese. Negli studi di Dazn Emanuele Giaccherini ha commentato l’occasione sprecata dalla formazione di Conte

«Pesano sempre i punti perso. Oggi era un’occasione che il Napoli aveva per allungare ancora di più sull’Inter e metterla in pressione. Oggi ha trovato un’Udinese che l’ha costretta a correre all’indietro»

Behrami forse si aspettava qualcosa di più.

«Non si può parlare di involuzione, ma è chiaro che più si va avanti e più le squadre si preparano bene. Mi aspettavo forse che il Napoli avesse un piano B e invece gli ingressi non hanno cambiato molto. oggi gli esterni non hanno funzionato. È di auspicio per il futuro, ci possono essere delle indicazioni importanti. Oggi c’era la voglia di andare a vincerla subito e hanno sprecato tanto»

Ciro Ferrara conclude

«È la prima volta da diverse partite che il Napoli incontra questo tipo di difficoltà. Si è trovata in questa situazione, ha fatto le sostituzioni con largo anticipo, ma non è riuscito a ribaltare la sfida. Questo risultato di pareggio non deve far cambiare l’animo in vista ella sfida contro l’Inter e questo sarà il messaggio che Conte darà ai suoi ragazzi»

Giaccherini incalza sul tema: «Poi il pareggio di oggi sembra una sconfitta, ma per come ci ha abituato il Napoli. Oggi era una partita complicata»

