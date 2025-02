Caprile e Gasperini fermano l’Atalanta: è 0-0 in casa col Cagliari

L’Atalanta non ha mai vinto in casa nel 2025. Gasperini fallisce il primo appuntamento facile per riavvicinarsi alla vetta. Solo 7 tiri in porta per la Dea contro i 17 dello scorso weekend a Verona

Gasperini ha optato per un turnover forse esagerato nel primo tempo, escludendo di fatto 6 titolari: Ederson, De Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti e Zappacosta. Evidentemente il pensiero era alla gara di Champions contro il Brugge che si giocherà tra pochi giorni (all’andata 2-1 per la squadra belga con un rigore assurdo al 90esimo ndr). Contro il Cagliari quest’oggi l’Atalanta ha tirato in porta solo 3 volte, è stata pericolosa solo in mischia e nel finale, quando i titolari sono stati buttati dentro per risolvere. Il Cagliari di Nicola sapeva che partita portare a casa e così è stato, reggendo sempre botta in mezzo al campo e aggiungendovi un (ottimo) Caprile sicuro tra i pali.

Atalanta-Cagliari è 0-0, abbiamo capito che a Gasperini importa l’Europa

L’Atalanta ha mostrato immediatamente come il pallone girasse in modo diverso con l’ingresso di Ederson e De Roon, che fino ad oggi Gasperini non aveva mai tolto in blocco dal primo minuto. Evidentemente aveva sottovalutato l’avversario o semplicemente ha preferito tenerli freschi per “vendicarsi” di ciò che gli è stato tolto in Belgio nella scorsa settimana. Non che poi i bergamaschi non abbiano provato a vincerla, ma nella confusione generale di una gara bloccata non hanno mai cambiato ritmo in modo deciso. Somigliava un po’ a Napoli-Udinese.

Gasperini ha dunque fallito il primo dei tre “facili” appuntamenti in cui avrebbe potuto avvicinare Napoli e Inter, che si scontreranno nel weekend del 2 marzo ma che avrebbero avuto calendari molto più complessi nelle prossime tre settimane. L’Atalanta invece sfiderà l’Empoli in trasferta e il Venezia in casa.

ilnapolista © riproduzione riservata