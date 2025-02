In conferenza: «La squalifica di Bellingham? Dobbiamo accettarla, cercheremo di ridurla a una giornata. Contro l’Atletico in Champions sarà un match equilibrato».

Il tecnico Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Liga tra Real Madrid e Girona.

Ancelotti: «Vorrei che la Liga fosse più equa possibile, si deciderà all’ultima giornata il club vincitore»

Come vedi la partita?

«È un momento importante della stagione. Dobbiamo ripetere la buona prestazione vista contro il City. Non puoi fallire, il campionato è molto competitivo e ogni partita è vitale per raggiungere bene la fine della competizione».

Due punti fatti sugli ultimi nove disponibili. A parte le decisioni arbitrali, perché questa recessione?

«Abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo continuare su questa linea, perché se giochi bene e hai un buon atteggiamento il risultato ti ricompenserà».

Come valuti il derby di Madrid in Champions?

«Difficile, come sempre. Sarà una partita piacevole, divertente ed equilibrata. La qualità delle due squadre è simile».

È impossibile convincere Valverde a riposare un giorno?

«No. Ha giocato perché sta molto bene. Il giorno in cui ha qualche problema o ha bisogno di riposo non ha problemi a stare in panchina. Non è escluso che domani riposi».

Cosa ne pensate delle due partite di squalifica di Bellingham?

«Dobbiamo accettare questa decisione. Il club farà appello per cercare di avere una sola partita di squalifica. Domani giocherà un altro giocatore».

Alcuni mesi fa c’erano dubbi, ma ora la squadra può optare per diversi giocatori in differenti ruoli… Come ti senti?

«Mi sento molto apprezzato dal club e dai miei giocatori. Questo è più che sufficiente per me. Non posso rendere tutti felici, l’importante è che il club, i giocatori e i tifosi siano contenti del mio lavoro».

Cosa ne pensate del tweet dell’Atletico dopo il sorteggio?

«Ho difficoltà a capire cosa sia un tweet… Non guardo queste cose».

Un anno fa ha detto che pensava che la Liga non fosse adulterata. Mantenete la vostra opinione?

«Io sostengo la mia opinione. Voglio una competizione più equa possibile».

È questa una delle stagioni in cui Barça e Atlético sono ugualmente favoriti?

«Un campionato competitivo come quello spagnolo è difficile. Qui ci sono tre squadre di altissimo livello. È un campionato che si deciderà nell’ultima partita».

