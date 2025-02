Adani: «Conte ritiene di non avere giocatori di livello in panchina, ma è primo e merita solo applausi»

A Viva El Futbol: «Se Kvara non viene sostituto, Neres si fa male, finisce il mercato… che si fa quindi? Solo applausi, perché è sempre in credito»

L’ex calciatore e commentatore tv Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol della prestazione del Napoli contro la Lazio; gli azzurri hanno pareggiato 2-2 e ora sono a +2 dall’Inter con lo scontro diretto domenica 2 marzo.

Adani: «Conte può vincere lo scudetto al primo anno, e non è una cosa da poco»

«Non è così grave pareggiare qualche partita, però possiamo dire che il post-Kvara, l’infortunio di Neres, il cambio modulo… sono un po’ corti ora… fermo restando che nessuno avrebbe detto che sarebbero stati primi alla 25esima giornata. Conte ha giocato per la prima volta col 3-5-2 dall’inizio, con Di Lorenzo che fa il quinto. Nel gol di Isaksen ha avuto problemi la squadra ad accorciare, poi raddoppiano male e son costretti a scappare… hanno qualche problema, ma anche la Lazio è una squadra sempre in salute. Con l’1-1 toglie Buongiorno e Politano va a fare il quinto; lì il Napoli passa in vantaggio. Conduce poi la partita, ma c’è il problema di Mazzocchi che non ce la fa. Conte mette allora Rafa Marin, rialza di nuovo Di Lorenzo e lo inverte con Politano; da là nasce la palla persa e non si riesce ad accorciare né su Zaccagni, né su Dia.

Qualche problema Conte lo ha avuto, ma è sempre proiettato nel voler vincere. Se non ci fosse stato Conte lì che sta facendo qualcosa di straordinario, noi avremmo anche potuto contestarlo con rispetto, perché aveva altri giocatori in panchina per far qualcosa di diverso; tuttavia, in panchina non ha il livello che lui ritiene opportuno. Se Kvara non viene sostituto, Neres si fa male, finisce il mercato… che si fa quindi? Solo applausi, perché è sempre in credito».

Adani ha poi aggiunto:

«Lo scudetto vinto da Spalletti è stato il primo senza Maradona e l’ha vinto al secondo anno… quando si dice incidere e rivoluzionare subito… Conte è al primo anno. Questa non è una cosa da poco».

