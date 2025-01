Zaccagni al Napoli? Lui nega ma senza il suo ingaggio da 3,5 milioni la Lazio respirerebbe (Il Messaggero)

De Laurentiis ha offerto 25 milioni più Ngonge. L’ala dice «Non ho intenzione di andarmene» ma il suo procuratore è Giuffredi

Il Napoli sembra abbia trovato la soluzione “low-cost” per il post-Kvara, ovvero Mattia Zaccagni della Lazio. Il giocatore non vorrebbe lasciare i biancocelesti, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile, il suo club potrebbe fargli cambiare idea.

Per Zaccagni De Laurentiis vorrebbe offrire 25 milioni + Ngonge

Secondo quanto riportato da Il Messaggero:

Nessuno è più decisivo di Zaccagni in Serie A. Ecco perché Conte lo considera il dopo-Kvara per puntare allo scudetto. Non è solo un sondaggio, il Napoli fa sul serio. C’è già stato un contatto tra De Laurentiis e Lotito, dopo il via libera dell’agente Giuffredi, ma è tutt’altro che semplice impostare una trattativa il 20 gennaio. Il ds Fabiani fa muro: «Non c’è nulla di vero»; in realtà nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra Giuffredi e il club capitolino.

Mattia ha già detto di non volersi muovere: «Non so nulla di mercato, il mio futuro è qui, non ho intenzione di andarmene». La palla passa alla Lazio. Di fronte a un’offerta da 20 milioni ci sarebbe un secco no. De Laurentiis vorrebbe offrire massimo 25 milioni più il cartellino di Ngonge. Lotito di solito non accetta contropartite, ma Zaccagni ha anche 29 anni, ha lo stipendio più alto della rosa (3,5 milioni) e farebbe respirare il bilancio.

Secondo quanto riportato da As:

Il ds Manna sta lavorando per la partenza dell’ala Ngonge, che ha suscitato interesse di diverse squadre di Serie A. Per sostituirlo, gli azzurri hanno messo gli occhi su un promettente talento spagnolo, Yeremay Hernández. Al momento, il Napoli è disposto ad offrire 12 milioni di euro, una cifra ancora lontana dai 20 milioni necessari della clausola rescissoria. Inoltre, il club italiano deve affrontare la concorrenza del Chelsea.

