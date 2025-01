Stellini: «Se la partita di oggi è segno di un cambio lo vedremo in futuro»

A Dazn: «È sicuramente un segno importante che ha dimostrato anche i ragazzi stanno lavorando bene e noi siamo molto orgogliosi. 44 punti non erano immaginabili a inizio anno».

L’allenatore in seconda del Napoli, Christian Stellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina

Le parole di Stellini

Conte diceva “le vittoria ce le suadiamo”, invece oggi l’avete chiusa prima del 70esimo

«Non so se sia segno di un cambio, lo vedremo in futuro. È sicuramente un segno importante che ha dimostrato anche i ragazzi stanno lavorando bene e noi siamo molto orgogliosi. 44 punti non erano immaginabili a inizio anno».

Come mai la sua presenza?

«Siamo molto felici della vittoria però abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli. È un bambino che era malato a cui abbiamo cercato di regalare momenti di gioca standogli vicino e lui ci ha regalato tanta energia. Il mister non e l’è sentita di andare in sala stampa. Il nostro pensiero va a lui ed alla sua famiglia, oltre a tutti i bambini che soffrono per queste terribili malattie».

