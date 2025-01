Stellini: «Partita importante per vari aspetti ma la maturità dovremo dimostrarla di partita in partita»

Il vice di Conte in conferenza: «Oggi anche calciatori che hanno giocato meno, hanno disputato una grande partita»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, non ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la vittoria contro la Fiorentina . Al suo posto Stellini

Stellini in conferenza

Restando sulla partita, è un successo importante anche per le assenze.

«È stata una vittoria molto importante per vari aspetti. Giocavamo su un campo difficile contro una squadra in grande salute, molto forte con una rosa ampia. Avevamo qualche defaillance, volevamo dimostrare che tutti ci seguono dando il 110% ogni giorno, vogliamo ringraziare tutto il gruppo di lavoro che ci segue dall’inizio e che ha dato solidità alla squadra nonostante qualche assenza».

Ora il Napoli è più maturo. In trasferta sette vittorie e due pareggi dopo la sconfitta di Verona.

«I ragazzi devono essere molto orgogliosi di quello che hanno fatto. Oggi anche calciatori che hanno giocato meno, hanno disputato una grande partita. La strada è ancora lunga, il percorso è pieno di ostacoli, la maturità dovremo dimostrarla sul campo di partita in partita, ancora c’è tanto da lavorare. La maturità ce la sentiamo addosso ma bisognerà dimostrarla di volta in volta».

44 punti, 16 in più dell’anno scorso.

«Eravamo consapevoli di venire e dover ricostruire qualcosa di importante, il merito va ai ragazzi che dal primo giorno hanno dato grande disponibilità e voglia di tornare ai loro livelli. Non facciamo paragoni col passato, abbiamo preso una squadra e la stiamo guidando. I ragazzi ci seguono e oggi l’hanno dimostrato».

Spinazzola ala

«Abbiamo tanti giocatori in rosa, non avendo tante partite non possiamo farli ruotare tutti. Bisogna fare un plauso a tutti, grandi complimenti a tutti, Juan Jesus, Raspadori, Spinazzola, anche Rafa Marin che non ha mai giocato. Queste prestazioni danno un senso a tutti per tutto quello che fanno. Crediamo in tutti i nostri giocatori, svolgono i loro compiti alla grande».

