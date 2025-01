Spinazzola apre alla Fiorentina, al Napoli arriverebbe Biraghi (CorSport)

Bisognerà capire cosa vorranno fare i viola con Parisi, ma l’idea di giocare a Firenze lo intriga. Intanto, Conte aspetta il sostituto di Folorunsho per lasciar partire il centrocampista.

Asse di mercato tra Napoli e Fiorentina per due calciatori partenopei. Michael Folorunsho, infatti, passerà ai viola nei prossimi giorni; Leonardo Spinazzola, invece, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sembra di nuovo disponibile ad approdare a Firenze.

Spinazzola apre alla Fiorentina, Biraghi approderebbe al Napoli

Il quotidiano scrive:

Antonio Conte ha chiesto di mantenere sempre lo stesso numero di calciatori in rosa, quindi se i partenopei vogliono cedere Folorunsho devono innanzitutto avere in pugno il suo successore. A Firenze il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Il terzino azzurro è stato molto diretto in conferenza stampa a proposito delle voci di mercato che lo hanno accostato alla Fiorentina. La prospettiva di giocare a Firenze lo intrigherebbe eccome, ma il punto è proprio quello: giocherebbe? Con la permanenza di Fabiano Parisi, per cui è tramontata la pista Como, sarebbe complicato. Spinazzola non accetterebbe mai di fare la riserva della riserva. In poche parole si deve muovere una pedina. Il Napoli non avrebbe grossi problemi a cederlo perché, per tornare alla questione dei sostituti, Cristiano Biraghi farebbe il percorso inverso rimpiazzando di fatto l’ex Roma.

Scrive Tuttosport:

Con De Laurentiis non è mai facile trattare. Di sicuro, considerata l’insoddisfazione del giocatore, il produttore cinematografico non può chiedere più di tanto: con un paio di milioni la trattativa può decollare. La conclusione: in settimana la Fiorentina aspetta la risposta di Spinazzola. E se sarà negativa, il Toro cercherà di muovere altri passi in avanti.

