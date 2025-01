Se dovesse partire uno tra Ngonge e Raspadori. È amico di Lukaku e ha debuttato in A con l’Inter di Conte

Sebastiano Esposito può essere il colpo last minute del Napoli (Gazzetta)

È un Napoli scatenato che gioca su più tavoli per programmare anche le strategie per la prossima estate. Un’altra ipotesi potrebbe

essere l’acquisto di Sebastiano Esposito, che l’Empoli riscatterà dall’Inter. Il giocatore piace al Napoli, è amico di Lukaku e ha debuttato in A con l’Inter di Conte. Giovane, di qualità e napoletano: Esposito è un profilo in linea con le esigenze del nuovo Napoli e con l’Empoli il rapporto è ottimo. Potrebbe essere anche un’occasione last second di questo mercato, se dovesse partire uno tra Ngonge e Raspadori. Ma meglio fare un passo alla volta. Il Napoli oggi punta forte su Garnacho: la nuova stella con cui andare all’assalto dello scudetto.

Abbagnale, Quagliarella, Donnarumma e, adesso, Sebastiano Esposito. Tony Damascelli, su Il Giornale, definisce Castellammare di Stabia una miniera. L’ultima pepita è, appunto, il giovane Esposito,

“un ragazzo di anni diciassette che calcia e corre, spinge e inventa come un adulto che sappia di football antico e, insieme, moderno, cioè pratico”.

Damascelli: il bomber dell’Inter è Sebastiano Esposito (altra pepita di Castellammare) – nel 2019

Un cognome, il suo, scrive Damascelli, che un tempo, in Campania, veniva assegnato ai trovatelli senza famiglia

“Va da sé che Sebastiano sia un trovatello per chi non conosce il calcio e non si è interessato al vivaio interista, là dove il ragazzo ha dimostrato doti e personalità chiare, ribadite in questi giorni sotto la cura del maestro Conte, non abituato a ricoprire di carezze chi non le merita”.

E così, mentre l’Inter è alla ricerca di attaccanti che facciano la storia, Esposito fa la cronaca,

“ma ha il profumo di chi può segnare non soltanto gol ma la narrazione futura e prossima della squadra nerazzurra”.

