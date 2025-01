Se il Napoli arrivasse bene al 13 aprile, potrebbe poi imboccare uno scivolo fino allo scudetto (Condò)

Sul Corsera avvisa l’Inter a cui non è più consentito lasciare punti per strada.

Il Napoli prosegue primo in classifica la sua marcia, o come dice Antonio Conte, la sua crescita che non sa dove potrà portarlo al termine di questa stagione. Un dato però è sicuro, gli azzurri continuano a vincere e al momento destano non poche preoccupazioni alle formazioni che, ad inizio stagione, erano quotate per la vittoria dello scudetto. Condò sul Corriere della Sera oggi avvisa infatti Inzaghi che non può più lasciare punti per strada.

Leggi anche: “Lukaku nun è bbuono”. Segna il gol scudetto e conferma la legge di Kolarov. Napoli imperiale “Diciassette gare alla fine (del campionato e della stagione) per il Napoli, e non è tutto. Le ultime sette saranno contro squadre della classifica di destra, quelle a cui Conte non ha più lasciato un punto dopo la sconfitta di Verona alla prima giornata. Nel rispetto di avversarie che saranno motivate dalla paura, se il Napoli arrivasse bene al 13 aprile potrebbe poi imboccare uno scivolo fino allo scudetto. È per questo che all’Inter non è più consentito lasciare punti per strada, circostanza che costa sempre qualche ansia, vedi ieri con l’Empoli, il cui bunker è saltato grazie a una giocata di Lautaro, non al gioco nerazzurro un po’ involuto dopo che D’Aversa gli aveva chiuso le fasce”.

