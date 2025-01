Piano piano, emerge la verità su Cambiaso: per il City è una seconda scelta (Corsport)

Comincia a smontarsi il can can mediatico. La priorità per Guardiola è sostituire Rodri. Dipende dal budget. Altrimenti se ne riparlerà, forse, a luglio

Così definisce il Corriere dello Sport, l’interesse del City per Cambiaso. “Una seconda scelta”, eventualmente per giugno e non per gennaio. La priorità di Guardiola è infatti quella di sostituire Rodri. Poi, budget permettendo, si potrà pensare a Cambiaso.

Cambiaso, il City ci ragiona su

Scrive il Corriere dello Sport a proposito della trattativa per Cambiaso:

“A Manchester sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere la Juve, che si è subito affrettata a blindare (a parole) il proprio gioiello, restando però vigile su eventuali rilanci. Perché in questo calcio dove le plusvalenze orientano il mondo, ogni cosa ha un prezzo. Anche un diamante prezioso. Tecnico e calciatore (Motta e Cambiaso, ndr) in estate avevano già parlato dell’eventualità di un trasferimento. Motta era stato chiaro: per lui è inamovibile. Cambiaso, all’epoca lusingato dall’interesse del Real Madrid, aveva risposto con altrettanta sincerità, promettendo la permanenza“.

Anche a Manchester fanno le loro valutazioni:

“Qualche ragionamento lo sta facendo anche il City, ovviamente. Un budget importante in cassa c’è per rinforzare la squadra a gennaio, un eventuale rilancio sull’esterno però dipende soprattutto dai movimenti a centrocampo. La priorità di Guardiola, infatti, è il sostituto del pallone d’oro Rodri, out fino alla fine della stagione per la rottura del crociato“.

Se il budget, dopo aver presto il sostituto di Rodri, lo permetterà, allora il City tenterà l’affondo per l’esterno juventino. “Altrimenti se ne riparlerà, in caso, a luglio. Cambiaso è stimato da Guardiola che vede in lui l’erede naturale di Cancelo“.

