Il fallo (nettissimo) di Bastoni su Odgaard. La Gazza: “negli ultimi anni ci hanno spiegato che ogni colpo sarebbe stato punito, pallone o non pallone: fateci sapere”

Persino per la Gazzetta c’era fallo dell’Inter sul gol di Dumfries (quindi era roba da caschi blu)

Nel post-partita Simone Inzaghi ha detto che gli arbitri possono sbagliare e che hanno sbagliato anche in Inter-Bologna finita 2-2. E ha pienamente ragione. Il gol del pareggio dell’Inter era infatti chiaramente da annullare per un fallo nettissimo di Bastoni su Odgaard. Ne scrive persino la Gazzetta dello Sport non certo un quotidiano antipatizzante nei confronti dei nerazzurri di Marotta. Ovviamente la Gazzetta si spinge fin dove può ma il concetto è chiarissimo.

Ecco il passaggio dell’articolo di Sebastiano Vernazza:

L’1-1 però è arrivato su una riconquista di Bastoni, palla rubata a Odgaard nel cerchio di centrocampo, Thuram al galoppo, poi il diagonale di Dimarco respinto da Skorupski e rete di Dumfries. Rete da esterno a esterno, la goduria di ogni allenatore “trecinqueduista” come Inzaghi. Tutto molto bello, ma con proteste rossoblù forti e non ingiustificate perché Bastoni su Odgaard ha toccato il pallone e poi gli ha rifilato un pestone. Se fossimo nel 1995, nessun problema. Una volta, la palla liberava tutti: se la prendevi o la sfioravi, non c’era scorrettezza successiva che tenesse. Negli ultimi anni ci hanno spiegato che ogni colpo sarebbe stato punito, pallone o non pallone: fateci sapere.

La rubrica moviola della Gazzetta

Anche la rubrica della moviola della Gazzetta cerca di fare l’impossibile per far comprendere quel che è successo:

Al 18’, prima situazione calda: vero che Bastoni anticipa Odgaard sul pallone (e da lì nasce l’1-1) ma nel colpo c’è imprudenza e la casistica è piena di sanzioni, visto che la palla non sempre sana e il pestone sul collo del piede è paradigma di giallo. Forse manca l’uniformità.

