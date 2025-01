Inzaghi: «È normale che abbiamo un po’ di amaro in bocca, abbiamo avuto situazioni per fare il 3-2»

«Nessun problema con l’arbitro, i ragazzi erano un po’ agitati, nervosi, non volevo che qualcuno esagerasse. Gli arbitri possono sbagliare come stasera e in Supercoppa»

Simone Inzaghi a Dazn dopo Inter-Bologna 2-2.

«Complimenti al Bologna avversario difficile da affrontare. L’Inter ha fatto un’ottima gara, venivamo da un tour de force, abbiamo lottato, siamo stati bene in campo, chiaramente sui due gol doveva posizionarci meglio, abbiamo avuto tante occasioni per fare il 3-2, preso il 2-2 su deviazione. La squadra sempre stata in partita, c’è rammarico ma dobbiamo rispettare l’avversario che abbiamo incontrato».

«È normale che abbiamo un po’ di amaro in bocca, abbiamo avuto situazione dove potevamo fare il 3-2, il Bologna è squadra organizzata, fisica, noi abbiamo fatto gara molto dispendiosa, fatto due gol di ottima fattura, in lacune situazioni potevamo fare meglio».

Dopo l’1-1 arrivavate con grande facilità nell’area del Bologna.

«Abbiamo preso il 2-2 su una rimessa, potevamo schierarci meglio. Abbiamo preso due gol simili, potevamo difendere meglio, venivamo da una serie di partite dove in campionato avevamo fatto bene nella fase difensiva, Volevamo tre punti ma grande rispetto per l’avversario che abbiamo incontrato»,

Serata porta fiducia ai nostri avversari.

«Venivamo da sei vittorie di fila in campionato, adesso abbiamo pareggiato la settima. Dobbiamo proseguire, dobbiamo fare qualcosina in più problema con le rotazioni, i giocatori, il calendario, tutte le partite in questo campionato sono complicate».

«Nessun problema con l’arbitro, i ragazzi erano un po’ agitati, nervosi, non volevo che qualcuno esagerasse. Gli arbitri possono sbagliare come successo stasera e in Supercoppa. I ragazzi si erano innervositi sull’ultima situazione di Frattesi (fallo fischiato a Frattesi, ndr).

