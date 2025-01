Palladino: «Il Napoli è stato più cinico di noi sfruttando ogni nostro errore»

A Dazn: «Stasera è difficile accettare il tre a zero perché meritavano almeno un gol, eppure bisogna accettare e andare avanti capendo la nostra forza e mettendoci qualcosa in più»

L’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Danz dopo la sconfitta contro il Napoli

Sulle decisioni arbitrali?

«Degli arbitro non parlo perché gli errori fanno parte di questo gioco. Non li ho visti nemmeno, però dico che secondo me abbiamo approccio bene questa gara. Voglio fare i complimenti al Napoli perché è stato più cinico di noi sfruttando ogni nostro errore e ci ha castigato. Nella parte centrale loro hanno avuto più pallino del gioco poi noi siamo stati bravi. nel secondo tempo mi dispiace aver concesso il rigore e il terzo gol. Sono partite che ci fanno crescere, dobbiamo analizzare gli errori che abbiamo fatto e andare avanti»

Gli errori?

«Gli errori fanno crescere, solo sbagliando si può migliorare. È compito mio analizzare quello he non stiamo facendo bene. Stasera abbiamo sbagliato concedendo a ,loro di recuperare palla dopo che gliela avevamo tolta. Dobbiamo lavorare sull’imporre il nostro gioco. Ovviamente siamo una. squadra molto giovane con tanti ragazzi che devono continuare a crescere».

La difesa a 3?

«La difesa a tre è stata in funzione degli avversari, col 4-3-2-1 ci esprimiamo meglio. Però il 3-4-3 è nelle nostre corde e stasera ci siamo espressi bene. Però al di là dei moduli dobbiamo lavorare sui dettagli che ci mancano. Perché davvero stasera è difficile accettare il tre a zero perché meritavano almeno un gol, eppure bisogna accettare e andare avanti capendo la nostra forza e mettendoci qualcosa in più»

