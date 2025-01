Ngonge verso il Bologna, domani atteso un incontro tra i club per cercare un accordo (Tmw)

Italiano così sostituirebbe Cambiaghi infortunatosi ad agosto; il Napoli farebbe spazio per un nuovo ingresso in attacco o a centrocampo, con Fazzini più vicino alla Lazio

Cyril Ngonge ha trovato pochissimo spazio quest’anno. A gennaio della scorsa stagione era stato acquistato come un calciatore di prospettiva che potesse cambiare le sorti del Napoli 2023-24, dati anche i 6 gol in campionato segnati fino a quel momento. Per un periodo fece anche la differenza in certe partite, schierato sempre negli ultimi minuti. Ad oggi però i fatti parlano chiaro: Conte ha preferito Spinazzola a lui in assenza addirittura sia di Politano che di Kvaratskhelia, di fatto accelerando le intenzioni da parte del belga di cambiare aria. La redazione di Tmw ha raccolto informazioni secondo cui ci sarebbe il Bologna alla finestra.

Ngonge, previsto un incontro tra il Napoli e il Bologna nella giornata di domani (Tmw)

Di seguito quanto riporta Tuttomercatoweb sulla possibile cessione del belga:

“È previsto per domani un incontro fra Napoli e Bologna per cercare un accordo per il futuro di Cyril Ngonge. L’attaccante, acquistato dai partenopei nello scorso gennaio, è finito nel mirino dei felsinei anche in estate, salvo poi non trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca. Dopo i pochi minuti concessi da Antonio Conte, lo stesso ex Verona ha chiesto più spazio, con Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto già nel gennaio del 2024, quando allenava la Fiorentina.

Si tratta sul prestito con diritto di riscatto, ed è la cifra l’oggetto del contendere. La valutazione che ne fa il Napoli è di circa 18 milioni, magari con un prestito oneroso iniziale. Quindi la cessione sembra sempre più vicina”.

