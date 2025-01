Napoli-Juventus è anche Neres contro Yildiz: con il brasiliano al posto di Kvara sei vittorie su sei (Gazzetta)

A loro stasera gli allenatori delegheranno il fattore imprevedibilità. I tifosi della Signora si affidano al più giovane di tutti per scardinare i più forti del campionato.

Il big match del tardo pomeriggio mette a confronto Napoli e Juventus, una partita che avrà come protagonisti due esterni dall’estro unico. Neres contro Yildiz: da quanto il brasiliano ha preso il posto di Kvara, il Napoli ha vinto sei partite su sei. Dalla parte opposta, la Juve si affida al più giovane di tutti.

Antonio Giordano e Matteo Nava scrivono sulla Gazzetta dello Sport:

Napoli-Juventus passa da David Neres e Kenan Yildiz, le due bellissime gocce di estro e puro talento a cui questa sera al Diego Armando Maradona gli allenatori delegheranno il fattore imprevedibilità.

Neres, 30 milioni e non sentirli, neanche nel lungo letargo in panchina, è l’altra faccia di Kvara, il suo socio nel sogno d’una città che ci ha pensato, eccome, uno da una parte e l’altro a far da dirimpettaio sul binario opposto con Lukaku in mezzo a spassarsela. E invece, quel matrimonio tanto chic non s’è potuto fare: è rimasta un’idea strappata via dal mercato che Neres deve demolire a modo suo, zigzagando per il campo, divertendosi ovunque ne abbia voglia. Da quando David ha preso il posto del georgiano, il Napoli ha vinto sei partite su sei.

Per quanto riguarda Kenan Yildiz, “a inizio stagione i bianconeri sembravano guardare avanti quando gli hanno consegnato la maglia numero 10, oggi il simbolo di fantasia e classe a tinte bianconere pare sacrosanto. La sua firma si accosta solo ai grandi palcoscenici, solo alle grandi notti nella più positiva delle accezioni. Nell’indecifrabile Juventus delle ultime settimane, i tifosi della Signora si scoprono ad affidarsi al più giovane di tutti per scardinare i più forti del campionato, classifica alla mano”.

