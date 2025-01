Napoli, il nome nuovo per il dopo Kvaratskhelia è Rodrigo Riquelme, esterno dell’Atletico Madrid (CorSport)

Dopo il rifiuto di Adeyemi e con tutte le difficoltà legate a Garnacho la politica è cambiata: puntare su una soluzione tampone

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport scrive del post-Kvaratskhelia. Il nome nuovo del Napoli è Rodrigo Riquelme, esterno dell’Atletico Madrid che Simeone sta impiegando poco.

Dopo il “no” di Adeyemi e le difficoltà con Garnacho, il Napoli punta su una soluzione tampone

Scrive Mandarini sul CorSport:

“Il ds Manna ha trattato per giorni provando in tutti i modi a ridurre le distanze sia con i Red Devils, sia con l’entourage dell’esterno argentino. In un solo concetto: l’idea è monetizzare. Incassare almeno 55 milioni di euro: è stata questa l’ultima richiesta dello United. Molto ampia la distanza sull’ingaggio: oltre 4,5 milioni di euro a stagione anche 5 con i bonus -, a fronte dello stipendio da 1,8 milioni a stagione percepito per il momento a Manchester. Il Napoli s’è anche spinto a 3,5 milioni, magari da ritoccare con i bonus, ma il tempo stringe“.

Le alternative valutate da Manna sono diverse. “La prima, in ordine di tempo, è stata l’olandese Noa Lang del Psv. Il Napoli lo ha chiesto, ha provato a trattarlo, ha proposto un’offerta da 25 milioni che non è stata accettata“.

“Ieri dal Belgio è venuta fuori anche un’altra pista: Francis Apelete Amuzu, esterno ghanese naturalizzato belga dell’Anderlecht, 25 anni e una valutazione estremamente alla portata. Manna l’ha valutato, ma su Amuzu – ieri in campo in Europa League – s’è fiondato anche il Gremio“.

“Dopo il rifiuto di Adeyemi e con tutte le difficoltà legate a Garnacho, diciamo due prime scelte, la politica è cambiata: puntare su una soluzione tampone, se il profilo non è ritenuto davvero di prim’ordine. Ha grandi qualità tecniche, ma pochi gol in carnet, un altro uomo già finito nel mirino della Roma la scorsa estate: Rodrigo Riquelme, spagnolo di 24 anni dell’Atletico Madrid, un esterno che il Cholo Simeone non sta impiegando esattamente con regolarità“.

