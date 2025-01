Maltempo Napoli, almeno tre alberi caduti per il forte vento. Nessun ferito

Il deputato Borrelli: «serve un’analisi di tutti gli alberi cittadini che si trovano in aree densamente abitate, bisogna evitare tragedie prevedibili»

Il forte vento che si è. abbattuto su Napoli ha messo in ginocchio la città. Prima la pioggia e poi il vento forte hanno causato diversi danni. Nella notte, in tutta la città, si sono registrate raffiche forti, fino ai 100 km/h, che hanno fatto cadere alcuni alberi.

Nella serata un albero si è abbattuto su una vettura in via Ruoppolo e per fortuna non c’erano passanti in quel momento.

Un altro albero si è spezzato per il forte vento in via Caldieri, all’angolo con via Mario Ruta: i rami spezzati sono crollati e si sono abbattuti su tre auto in sosta all’esterno di una pizzeria.

Anche in viale Gramsci, a Mergellina, un albero di è abbattuto nella notte, ma senza provocare danni.

Secondo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che pubblica sui suoi social le immagini delle piante cadute, «serve un’analisi di tutti gli alberi cittadini che si trovano in aree densamente abitate, bisogna evitare tragedie prevedibili». Borrelli, che segnala anche la formazione di nuove buche sulle strade, sottolinea inoltre che «bisogna pure affrontare con urgenza la questione della manutenzione stradale: le buche che continuano a formarsi non sono solo un segnale di incuria, ma rappresentano un pericolo concreto per chi si sposta in città, sia a piedi che in auto. Bisogna lavorare con decisione e senza indugio per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella nostra città».

