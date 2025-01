Motta: «Sicuramente abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, ma abbiamo perso solo due partite»

A Dazn: «Nel secondo tempo siamo scesi bene in campo, abbiamo dominato, ma non abbiamo concluso le occasioni che abbiamo creato»

Dopo l’ennesimo pareggio, questa volta contro il Torino, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn

Le parole di Thiago Motta

Avete pareggiato quando eravate in vantaggio

«La partita l’abbiamo fatta molto bene all’inizio, dopo il vantaggio ci siamo abbassati e alla fine buttando la palla in area hanno reto delle situazioni pericolose. Abbiamo preso il gol quando potevamo essere più aggressivi. Nel secondo tempo siamo scesi bene in campo, abbiamo dominato, ma non abbiamo concluso le occasioni che abbiamo creato»

Quando la Juve si abbassa fa fatica

«Oggi abbiamo cominciato bene il primo tempo, poi ci siamo abbassati e quando lo facciamo le squadre iniziano a buttare la palla in area che è una situazione pericolosa. Abbiamo preso il gol quando potevamo fare meglio. Il giocatore del Torino è stato molto bravo nell’occasione del gol».

Ha detto qualcosa nello spogliatoio?

«No, negli spogliatoi abbiamo parlato del fatto che dovevamo essere più bravi ad andare avanti senza far avanzare gli avversari»

Tanti pareggi

«Sicuramente qualche pareggio di troppo visto anche le partite in cui eravamo andati in vantaggio, però penso che ne abbiamo perse sono due con una rosa molto giovane e anche diversi infortuni. Ora recupereremo i ragazzi che hanno giocato oggi pensando alla partita di martedì contro l’Atalanta»

Come sta Cambiaso?

«Andrea dopo l’infortunio ha avuto difficoltà a rientrare con la squadra. Lo devo ringraziare perché è sotto antinfiammatori per allenarsi e giocare. Oggi è entrato molto bene, speriamo he si riprenda al più presto»

Come giudica la prestazione Douglas Luis?

«Douglas ha fatto un’ottima prestazione, sono molto contento perché abbiamo bisogno dei giocatori in forma per le tante partite»

ilnapolista © riproduzione riservata