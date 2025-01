Motta è l’alter ego di Allegri sul piano della comunicazione (Libero)

Si sta complicando la vita da solo in un modo sinistramente e paradossalmente simile a quello di Allegri. Spesso risponde per non rispondere

Anche Libero scrive della crisi Juventus e della situazione Thiago Motta. L’allenatore della Vecchia Signora è l’antitesi dell’ex Allegri, ma è praticamente anche l’alter ego sul piano della comunicazione.

Motta si sta complicando la vita da solo

Scrive Libero:

Thiago Motta si sta complicando la vita da solo in un modo sinistramente e paradossalmente simile a quello di Allegri, suo predecessore rievocato un giorno sì e – andando avanti così – l’altro pure. Sta intraprendendo una personale guerra contro il mondo circostante che non lo capisce, Thiago. Pensa che nessun interlocutore, sia esso di fronte a lui in conferenza stampa o in uno studio televisivo, abbia davvero compreso il suo lavoro alla Juventus, né si preoccupi di capirne le difficoltà. Spesso risponde alle domande per non rispondere, limitandosi a frasi brevi, come se volesse sottolineare che lui è l’artefice mentre gli altri sono solo degli osservatori.

Lo ha fatto anche Allegri negli ultimi due anni in bianconero, quando si autopromuoveva come paladino del calcio semplice, infastidendosi di fronte a ogni domanda inerente la tattica o la complessità del gioco. Se Thiago è l’antitesi di Max dal punto di vista di stile di gioco, in realtà ne è l’alter ego sul piano della comunicazione.

Il mister respinge questi borbottii con la sua comunicazione spiccia, facendo scudo, e fa bene, non potrebbe altrimenti sopravvivere, ma è inevitabile che possa perdere lucidità a lungo andare.

