Lukaku come Meret è una risorsa. Il finora trascurato Raspadori merita una riflessione prima di rafforzare la Juve

Meret è il miglior portiere del giro scudetto, un tesoretto lasciato da Ancelotti (Corbo).

Scrive così Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica:

La prova del disagio è negli interventi formidabili del portiere Alex Meret , un tesoretto lasciato da Ancelotti, ancora senza rinnovo di contratto. Spalletti addirittura gli preferiva il colombiano Ospina tornato in patria per giocare nell’Atletico Nacional. Spalletti minacciava di incatenarsi al cancello dello stadio per sventare la sua cessione. Meret è il miglior portiere del giro scudetto di questo campionato, ormai circoscritto a Atalanta, Napoli e Inter.

Sono delicate le scelte di mercato. Dalla tredicesima vittoria il Napoli riceve delle indicazioni. Lukaku come Meret è una risorsa. Il finora trascurato Raspadori merita una riflessione prima di rafforzare la Juve. Si è rivisto ieri seconda punta come nel miglior Sassuolo con Caputo e poi Scamacca. Il modulo e Giacomo detto Jack riscoperti all’improvviso nel giro di otto minuti sono due carte da non bruciare come nelle più infelici notti di poker.

Meret: «Siamo stati bravi a gestire la gara, avendo pazienza soprattutto nella ripresa»

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia

«Siamo stati bravi a gestire la gara, avendo pazienza soprattutto nella ripresa. Abbiamo creato tanto ed abbiamo mantenuto la calma anche se non riuscivamo a segnare e concretizzare. Siamo una squadra matura, che sa che può segnare in ogni momento. Abbiamo concesso pochissimo, ottima partita da parte nostra anche se sarebbe meglio chiuderle prima per stare più tranquilli. Sono però segnali importanti per noi.

Siamo stati bravi a gestire i momenti, nonostante avessimo creato tanto potevamo disunirci per provare ad andare all’arrembaggio. Invece abbiamo mantenuto l’equilibrio, trovando poi la rete nel finale. La gestione della gara è stata ottima, dobbiamo continuare così».

Su Raspadori:

«E’ un giocatore di grandissima qualità, un ragazzo importante per noi. Non sta trovando tanto spazio, ma ha sempre dato il suo apporto anche se non gioca nel suo ruolo. Mette sempre tutto quello che ha in campo ed in allenamento, un ragazzo eccezionale. Siamo contentissimi per il suo gol, sicuramente è stato un momento di gioia da parte di tutti. Un giocatore così forte ed importante è normale che voglia giocare di più, spero possa trovare sempre più spazio».

Solidità difensiva?

«Una grande qualità che abbiamo migliorato e che vogliamo portare in tutte le partite. Se subisci poco poi ti serve meno per vincere, dobbiamo continuare con sacrificio e compattezza, con voglia di aiutarci. C’è sempre qualcosa da migliorare, ma vogliamo continuare così perché è fondamentale».

