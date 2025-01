Mercato Napoli, Chiesa non vuole lasciare la Premier, ma Spalletti preme per un suo rientro in Italia (Repubblica)

Il ct gli ha spiegato che il ritorno in Italia con un ruolo da protagonista lo aiuterebbe a riconquistare la maglia della Nazionale, perduta proprio per il suo scarso impiego in Inghilterra.

Dopo aver chiuso l’affare con il Psg, il Napoli cerca il sostitua di Kvaratskhelia. Il primo obiettivo per Conte è Garnacho, ma le pretese dello United potrebbero pregare gli entusiasmi del club, proprio per questo è sempre in piedi la pista che porta a Chiesa. Una pista che non è comunque semplice, scrive oggi Repubblica, considerando che il calciatore non vorrebbe lasciare la Premier. A spingerlo però c’è Spalletti.

“Il Napoli proverà ad affondare il colpo prima che diventi ufficiale la cessione di Kvaratskhelia e non ha mai abbandonato il piano B: Enrico Chiesa, che potrebbe arrivare in prestito secco per 5 mesi dal Liverpool. L’ex attaccante della Juve è molto restio a lasciare la Premier League, ma Luciano Spalletti gli ha spiegato che il ritorno in Italia con un ruolo da protagonista lo aiuterebbe a riconquistare la maglia della Nazionale, perduta proprio per il suo scarso impiego in Inghilterra.

Per questo la pista va tenuta in grande considerazione. In stand by invece l’arrivo del difensore Danilo, che sta trattando la rescissione a Torino e sarà libero a fine meso. L’unico rinforzo sabato a Bergamo sarà il danese Billing”.

